高虹安曬18歲嫩照一定要「離子燙」　被抓包「五迷無所不在」

▲高虹安18歲照片。（圖／高虹安臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

民眾黨力推「一憲二法」修正案，要下修公民投票權至18歲，並在臉書分享18歲嫩照的活動。新科立委高虹安8日在臉書PO出18歲照片，清純可人的模樣受到網友大讚「氣質美女」，甚至還有網友發現「五迷無所不在」。

高虹安PO出高中時的畢業照，身穿北一女制服的她，留著一頭長髮，對著鏡頭甜笑。她形容，「18歲的高虹安喜歡讀書，愛打電玩，追「五月天阿信十萬青年站出來」，考機車駕照，挑桌球很少輸，第一次染頭髮，經歷911研究中東政權。

這張照片吸引2千多網友按讚，並留言「五迷真的是無所不在」，還有人說「明明是瑪莎的照片」；另外也有不少人留言大讚，「超可愛」、「聰明可愛的模樣」、「好漂亮，都沒變」、「桌球讚啦…果然 文武雙全啊！」、「 而且一定要離子燙」。

▲▼高虹安透露18歲的時候追五月天，有網友留言「五迷無所不在」。（圖／翻攝高虹安臉書）



高虹安指出，「一憲二法」修正案，是傾聽年輕世代聲音最直接的方式，也是目前朝野的最大共識。

高虹安強調，修改憲法對於投票年齡的限制，需要大家一起來關注，讓年輕人一起來參與國家的未來，讓這些熱血、創新的思潮，加快台灣政治的新陳代謝。

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