口罩實名制2.0超商取貨！他秒設情境「取貨+繳費」大打結：店員會崩潰嗎

▲新冠肺炎日趨嚴重，民眾戴上口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「口罩實名制2.0」將在12日試營運，採網路預購、超商取貨，購買原則與實體通路相同，成人口罩7天內3片，每片5元，在物流費用方面，需自行付7塊運費。就有網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「超商領口罩 會讓超商店員崩潰嗎？」話題引發熱論。

這位網友文中表示，「一個超商頂多2～3個員工，第3個看起來還很像是本來要下班、被凹留下來支援的」，接著就列出超商常常有的忙碌狀況，「有時候去領超商網拍店到取貨，1個人領貨就要1個店員去找東西。」

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這時2個店員通常只剩1個店員可以在櫃台結帳，「再來個白目拿出一疊又一疊厚厚的繳費帳單，整間店就GG大打結了」，讓原PO忍不住直問，「現在連領口罩都要加進來上面這個流程，超商店員會不會崩潰啊？」

▲口罩實名制2.0將試營運。（圖／ETtoday製圖）

看到貼文後，就有網友也有同樣問題，「當便利商店接了物流的case，就注定這樣的命運了」、「同時來10個找口罩、3個網購、3個咖啡、3個繳費、3個微波，然後再3個插隊的，我一定走人。」

不過也有人認為不會發生這樣的事，「我覺得還好，藥局還是有賣，超商很多，不用過卡的程序，領的人時間是分散的，而且最盧的族群一定捨不得7元處理費」、「用的人應該會比預期中的少」、「24小時可以挑大夜時段去領」、「相信台灣人的應變效率吧！總會找到出口。」

另外，有網友則是憂心「超崩潰……望著那300份要找出一個人，找完，又來一個……再找一次」，就有人反駁「名單對好有就直接拿了，誰給你一包包分」、「為什麼要找？每個人的口罩都一樣啊」、「口罩放櫃台不用找，看身份證而已，應該輕鬆很多吧？」

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