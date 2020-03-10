華盛頓療養院「31人結果呈陽性」　65名員工出現症狀…竟無法檢驗

▲柯克蘭生命照護中心對外封鎖。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

位於美國華盛頓州西雅圖附近的柯克蘭生命照護中心（Life Care Center of Kirkland）爆發群聚感染，一名發言人當地時間9日表示，最新針對新冠肺炎（COVID-19）的檢驗中，有31人的結果呈陽性，其中只有7人出現症狀，這些人將繼續待在中心內部接受治療，除非出現護理人員無法應對的狀況，才會把患者送出去。

OregonLive報導，目前仍有約55人住在柯克蘭生命照護中心，其中31人對於新冠肺炎的檢驗結果呈陽性。該中心的發言人克里昂（Tim Killian）說明，由於西雅圖地區的床位要留給重症病患，這些確診患者會待在機構內部接受治療。

此前，31人確診陽性的消息公布以前，柯克蘭生命照護中心已有29人死亡。克里昂表示，還有另外約20人接受病毒檢測，結果尚未得知。

據了解，這家長照中心的數十名員工還沒接受檢驗。克里昂則表示，員工已接受相關培訓，若是直接接觸患者的人員，都會按照美國疾病管制與預防中心（CDC）的建議，穿上完整的防護裝備。

《路透社》報導，另一方面，柯克蘭生命照護中心有65名員工出現症狀，然而沒有足夠的試劑可以讓這些人進行檢驗；超過三分之一以上的員工都出現新冠肺炎的症狀。

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