接觸4議員都自主隔離…川普未接受病毒檢測　白宮：總統健康良好

▲美國總統川普並未接受新冠肺炎的檢測。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

白宮9日表示，美國總統川普（Donald Trump）並未接受新冠肺炎（COVID-19）病毒檢測，因為他不曾跟確診患者長期接觸，也沒有出現任何相關症狀，他的健康狀況良好。

《路透社》報導，雖然至少兩名議員都宣布自主隔離，然而根據白宮最新聲明，川普沒有接受新冠肺炎的檢驗。白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）透過聲明表示，川普沒有跟已知的確診者長期接觸，也沒有出現相關症狀，他的健康狀況良好，醫師將繼續密切注意他的情況。

根據Politico指出，此前，3名曾與川普直接接觸的共和黨籍眾議員都宣布自主隔離，他們曾參與保守派聯盟大會（CPAC），會中有人確診。事實上，柯林斯（Doug Collins）、蓋茨（Matt Gaetz）與米道斯（Mark Meadows）參加2月舉行的大會後，都與川普有過接觸，另外，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）也參加過這場大會，同樣宣布自主隔離。

川普9日出席一場由副總統潘斯（Mike Pence）召開的記者會時，有記者詢問他是否接受檢測，他皺起眉頭，沒有回應便離開現場。川普9日還宣布，政府正尋求經濟相關的援助，藉此鼓勵員工感到不適時休假。

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