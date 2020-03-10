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退休婦兒「住院隔離+3採確診」張上淳透露原因：需高標處理

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▲▼張上淳,莊人祥說明案34狀況。（圖／記者黃國霖攝）

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內再確認2例新冠肺炎病例，其中1名北部20多歲男性是院內群聚感染指標個案退休婦人（案34）的兒子、同時是案41（案34女兒）的弟弟；他在母親被確診後，以接觸者身份「住院隔離且兩次陰性」才返家居家隔離，後來出現咳嗽症狀被安排就醫確診，經歷了3度採檢。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，因為案34群聚感染「為醫院事件」所以採高標處理。

指揮中心表示，這名北部20多歲男性（案46）近期無出國史，與母親（案34）、姊姊（案41）同住，曾於案34住院期間陪病，並於案34確診後，以接觸者身分2月28日至3月3日住院隔離並進行兩次採檢，經檢驗皆為陰性後返家居家隔離。後續於3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位進行健康追蹤時，案46 表示咳嗽加劇，因此安排就醫後收治負壓隔離病房並進行第三次採檢，於今日確診。

請繼續往下閱讀...

張上淳表示，一開始做採檢時沒有任何症狀，應該屬於潛伏期，病毒量低，所以驗不出，6日開始出現症狀，已經算發病，也才會被驗出來。

原本確診個案的接觸者應實施「居家隔離」有症狀才採檢，案46卻是先住院隔離採檢再返家居家隔離，張上淳解釋，因為案34為首起院內感染指標個案，被視為醫院事件特別重視，相關接觸者都採高標處理，篩檢主要是預防性措施。

這並非首例，張上淳表示，先前針對家戶內接觸者也曾採取相關措施，先前有一家四口從香港轉機到義大利旅遊的家庭具案，第18例的小兒子就是無症狀的感染者，採取了採預防性的檢驗。

張上淳也分析，由於案46陪病時間比較早、次數也相對較少，按時間相關順序，會覺得和案41（姊姊）接觸感染機率比較高，目前研判為家庭內傳播機會較高，院內感染機會低，

指揮中心表示，針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共447人，並採檢398人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、386人陰性、其餘檢驗中。

目前國內確診47例個案中，1人死亡，另已有17人解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。張上淳指出，目前以第24例、第27例以及第34例病情較重，還在加護病房救治中，但病況仍算穩定。

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