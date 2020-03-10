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第2批武漢包機成行！馬英九辦公室籲：基人道考量讓陸配子女入境

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▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職，馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲馬英九。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

第二次武漢台商包機爭議延燒至今，終於確定由台灣華航、大陸東方航空10日晚間共同執飛，10、11日先後分送各235人，共470名台商從武漢返回台灣。對此，前總統馬英九辦公室表示欣慰，也呼籲陸委會對持專案長期居留證或長期探親證的國人、陸配之大陸子女基於人道考量，准予他們入境。

馬前總統辦公室10日指出，兩岸包機在2月3日實施一次後就卡關，超過一個月，滯留湖北的一千多名國人面臨就學與失業危機。馬英九多次呼籲兩岸能各退一步，在嚴格防檢疫措施下，由華航與東航聯手執行包機任務。對於僵局峰迴路轉，包機總算能夠成行，馬英九除了感到欣慰，也肯定兩岸當局相關單位的折衝及努力，相信在疫情指揮中心一貫的優異表現下，不僅能做到防疫無漏洞，也能讓所有搭乘包機返台的國人，受到最好的照顧。

馬前總統辦公室表示，除了滯留湖北國人外，還有持專案長期居留證或長期探親證的國人、陸配之大陸子女，仍被拒於國門之外，呼籲陸委會能一本初衷，基於家庭團聚及人道考量，准予他們入境。

馬前總統辦公室強調，國人都支持「萬事莫如防疫急」的理念，但在防疫的過程中，沒有一位同胞的權益應該被無謂犧牲，這才能突顯在不同政治體制下，台灣價值的可貴。也呼籲，兩岸能以此次包機作為和解合作的第一步，捐棄成見與意識形態，共同對抗新冠肺炎疫情。

▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

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