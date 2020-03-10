30年老引水人曝「3大絕命點」環環相扣！　跨不過即天收：任何事都不可預知

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

新北市八里區的台北港9日晚間發生貨輪擦撞引水船意外，造成引水船船長及船員落海身亡。一名有30年引水經歷的楊姓男子就透露3點致命危機，除了風浪影響之外，引水梯以及船上的狀況，都很可能釀成危險，而這也讓他感嘆，擔任引水人，除了自己要小心以外，運氣也很重要，「因為在海上，會發生什麼事，都不可預知」。

▲引水人常要頂著風浪，冒險攀爬引水梯上船。（圖／地方中心翻攝）

身為高雄引水人的胡男有30年的經歷，還曾任引水工會主任，他接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，從事這個行業有很多難忘的事，包括長榮公司最大艘的貨櫃第一次進到高雄港，就是由他領進。另外，還有最近因為新冠肺炎而鬧得沸沸揚揚的客船「世界夢」，當年第一次來到高雄，也是由他領進港。

▲30年經歷的老引水人吐露當年辛酸，「任何事都不能預期，很靠運氣」。（圖／地方中心翻攝）

不過，這些看似光榮的經歷，也曾讓胡男吃足苦頭，他回憶往事提到，2003年時就曾在出勤時不慎摔落海，還因此摔傷脊椎，讓他苦不堪言。此外，他透露上船時，才是最危險的時刻，另外，還有3點最致命的危機，第一點不外乎就是海上的風浪，第二點則是引水梯是否安置妥當，第三點為船是否有將風浪擋好，若沒擋好，導致船身搖晃，就可能將引水員甩入海。

如今，胡男已退休半年，不僅家人放下心中大石，他也表示，自己終於不用再面對風風雨雨，也不用半夜出勤領船，「有時候想想自己都覺得很淒涼」，而現在，他能夠自己安排自己的生活，到處旅遊，生活也相當的開心自在。

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