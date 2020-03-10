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用命換「40萬↑」月薪！台北港2引水人落海亡　同業曝心酸內幕：出勤像在賣命

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▲▼台北港貨輪撞引水船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台北港貨輪撞引水船，造成引水船船長及1名船員落海身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

新北市八里區的台北港9日晚間發生撞船意外，一艘貨輪（船名騏龍）晚間9點左右進港時不慎撞到引水船（船名永華6號），導致59歲楊姓船長及29歲李姓船員落海。經過搜救，李男9日晚間在翻覆的艇內被救出，但送醫後宣告不治，而船長也在稍早尋獲，但不幸已成冰冷遺體。

據了解，「引水人」是個既高薪有危險的職業，薪水至少40萬起跳，而「引水人」又稱「領港」，任務是引船隻泊入碼頭，必須具備相當的地理專業以及機械技術，還得要從小船爬上、爬下大船，海浪更是對他們來說威脅最大的殺手。

▲▼台北港貨輪撞引水船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警消人員連夜搜救，但船長及船員已不幸成冰冷遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

除此之外，想當「引水人」還必須通過層層考驗，除了必須從商船的水手磨練起，還要經過考試成為三副、二副、大副，而當上船長後，還得要再拚個3年，累積領船經驗後，才能報考「引水人」這個職業。

有航海人員說道，引水人「出勤好比是拿命在拚，薪水高，但就像是在賣命！」雖然能坐領高薪，讓人稱羨，但對他們而言，「引水人」才是最高榮譽，除了月薪翻倍之外，也能脫離海上生活重回陸地。

▲台北港貨輪撞引水船，船長找到了。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲船長遺體在10日上午尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

另外，在過去也曾發生過因風浪過大，導致有引水人在爬引水梯時不慎墜海而身亡的消息。如今，卻又發生撞船意外，導致楊姓船長及李姓船員落海，經搜救後，雙雙宣告死亡，種種的事件，也讓人不勝唏噓。

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