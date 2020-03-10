澳音樂家染疫造成社會恐慌　NSO總監呂紹嘉453字聲明致歉

▲NSO國家交響樂團此次與染疫的澳洲音樂家合作，受到衝擊。（圖／翻攝自Facebook／NSO國家交響樂團）

記者林育綾／綜合報導

澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）日前來台9天與國家交響樂團（NSO）合作，返澳後在5日傳出確診新冠肺炎，調查也發現，他在台灣境內活動大部份時間沒有配戴口罩，引發軒然大波。NSO音樂總監呂紹嘉今（10）日在粉專發453字文表示，「我們的確輕忽了病菌狡詐的隱匿強項與不可預測，部分舉措作得不夠完善，身為樂團音樂總監，我責無旁貸，要在這裡向各位致上最深的歉意。」

布萊特狄恩與NSO合作，在2/28及3/1在台北國家音樂廳演出，期間無論是排練或演出過程未戴口罩，並下台入坐觀眾席、與多名觀眾握手互動，確診消息傳出後，國表藝也連夜清查音樂家接觸人士，指揮中心匡列接觸者共147人，包括個案在台期間之隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。

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而NSO音樂總監呂紹嘉今也在粉專發文表示，「經歷這次事件，我親身體驗，新冠狀肺炎跟我們的距離，原來只在咫尺之間。在這段從事發到現在隔離期間，我無時無刻都感受到各界對於樂團與我的關心，在這裡向大家致謝。而我與樂團也要為這次事件造成的社會恐慌，向社會大眾致上最深的歉意。」

他表示，病毒的變化快速，疫情的嚴峻，以及個案的非典型症狀，對於全國甚至全世界來說，都是無比的挑戰，對於樂團也是一樣。「謝謝防疫單位的明快處置，細心協助，我們在專業的社會資源支持之下，調整了前進的步伐。謝謝所有NSO的音樂家們，在音樂上你們總是全力以赴，即使遇到這樣的難關，你們也為社會做了最好的示範。」

他也提到，「在未知的病菌與命運面前，人人都是平等的，我十分理解社會因為這次樂團音樂家染疫事件所受到的衝擊，更心疼NSO團員、音樂界人士以及相關從業人員感受到的壓力，這次在一些處理細節上，我們的確輕忽了病菌狡詐的隱匿強項與不可預測，部分舉措作得不夠完善，身為樂團音樂總監，我責無旁貸，要在這裡向各位致上最深的歉意。」

NSO國家交響樂團音樂總監呂紹嘉發文全文如下：

致所有關心NSO國家交響樂團的大家：

經歷這次事件，我親身體驗，新冠狀肺炎跟我們的距離，原來只在咫尺之間。

在這段從事發到現在隔離期間，我無時無刻都感受到各界對於樂團與我的關心，在這裡向大家致謝。而我與樂團也要為這次事件造成的社會恐慌，向社會大眾致上最深的歉意。

病毒的變化快速，疫情的嚴峻，以及個案的非典型症狀，對於全國甚至全世界來說，都是無比的挑戰，對於樂團也是一樣。謝謝防疫單位的明快處置，細心協助，我們在專業的社會資源支持之下，調整了前進的步伐。謝謝所有NSO的音樂家們，在音樂上你們總是全力以赴，即使遇到這樣的難關，你們也為社會做了最好的示範。

在未知的病菌與命運面前，人人都是平等的，我十分理解社會因為這次樂團音樂家染疫事件所受到的衝擊，更心疼NSO團員、音樂界人士以及相關從業人員感受到的壓力，這次在一些處理細節上，我們的確輕忽了病菌狡詐的隱匿強項與不可預測，部分舉措作得不夠完善，身為樂團音樂總監，我責無旁貸，要在這裡向各位致上最深的歉意。

交響樂團就是社會的縮影，我們在這次事件累積的所有經驗值，都是樂團進步的動力，未來我們一定會做得更好。深信當溫暖的樂音再起之時，正是展現人性光明的時刻，祈願社會早日恢復平靜，人們健康平安。

呂紹嘉