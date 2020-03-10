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竹科富豪手滑代價曝光！偷吃越南女移工誤傳「炒飯照」　空姐妻怒求償

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▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲竹科大地主陳男與阮女多次床戰、拍下2人全裸擁抱性愛照及影片。（示意圖／pakutaso）

文／CTWANT

新竹市一名陳姓男子20年前繼承200多筆土地，搖身一變成為身家財產多達4億的富豪，與空姐妻子結婚多年相敬如賓，但日前卻被妻子控訴外遇，原因是富豪誤將自己和越南女移工的「炒飯照」傳給妻子，讓整起婚外情曝了光！

判決書指出，陳妻表示，2人結婚25年，期間育有5名子女，丈夫聘請越南移工到府清潔家裡，她指出，丈夫多次帶著移工四處旅遊，還在家中尋歡，拍下2人在浴室鏡子前肉體交錯的親密照片，直到丈夫手殘將這些不雅照誤傳給自己，婚外情才因此曝了光。

妻子繼續調查，發現丈夫不僅帶移工出席餐會，還送對方一支價值30萬的名表，甚至回移工越南老家拜訪長輩，陳妻也因為這樣影響到心情，長期失眠，而在隱忍多年後憤而提告，向丈夫求償5000萬！

陳姓富豪否認外遇，辯稱一起出遊是因為移工經常幫忙照顧小女兒，相處得宜才會帶她出去，也否認送她名錶這件事，至於開房間僅是單純給移工住，並無同居，加上妻子求償金額太高，就算法官裁定通姦，這個價碼也不太合理。

一審法院勘驗照片，認定富豪與移工在浴室赤裸著身體，確實是在做愛，侵害配偶權判賠220萬給陳妻；經過上訴，二審高等法院表示，富豪與移工的關係確實已超越一般僱傭、朋友，甚至是超越性關係，認定富豪違反婚姻誠實義務，破壞夫妻共同生活的圓滿安全及幸福和諧，審酌後改判他賠償150萬。

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