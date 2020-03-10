重症像「SARS＋愛滋病」　武漢醫生點出復陽關鍵：免疫系統未恢復

▲新冠病毒。（圖／NIAID Flickr）

記者魏有德／綜合報導

隨著新冠肺炎出院的病患數量增加，有些患者卻在出院後不久，經核酸檢測再度「復陽」，引起外界關注。對此，有醫生分析認為，復陽的關鍵在於「免疫系統尚未恢復」，這種情況導致患者不是「復發」而是未治癒，與新冠肺炎的的特殊性有關。

▲專家研究新冠肺炎屍檢報告。（示意圖／翻攝今日頭條）

《騰訊新聞》報導，一名參與屍檢的醫生透露，重症病人的肺功能損傷的很厲害，免疫系統也幾乎全被摧毀。這位醫生表示，「SARS只攻擊肺，不會傷害免疫系統，然而愛滋病只傷害免疫系統，新冠肺炎對危重症病人的損害，像SARS＋愛滋病。」

武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇於屍檢結果出來後，帶領團隊進行案例討論。他表示，一些出院的重症病人，透過血象檢測發現，淋巴細胞指數沒有恢復到正常水平，這意味著他們的免疫系統並沒有完全恢復。

▲新冠肺炎重症患者肺部病理狀況如同SARS＋愛滋病。（圖／達志影像／美聯社）

彭志勇指出，在目前的出院標準中，臨床症狀的消失，不包括血象檢測的結果，「一些出院時核酸檢測是陰性的患者，免疫系統很差，並沒有恢復，在出院後很容易返陽。」

彭志勇認為，出院的病人可能會像B肝病人一樣，長期帶病毒生存，得持續觀察是否具備傳染性。至於之前醫療資源集中於新冠肺炎病人急性期的救治，也有醫生提到，急性期的病人越來越少，重點將轉向出院病人的管理問題。