義大利新冠死亡率全球最高　殯儀館告誡：要不家裡待，要不進棺材

▲義大利一家殯儀館的廣告上面寫者，「要不家裡待，要不進棺材」。（圖／翻攝Taffo Funeral Service官網）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速延燒，全球超過95個國家、超過10萬人確診染疫。義大利依然是歐洲疫情最嚴重的國家，確診人數多達9172人，全國4分之1人口面臨封鎖，病死率達4.96%為全球最高，有一家殯儀館就在廣告中告誡民眾，「要不家裡待，要不進棺材」。

義大利單日確診再創新高，9日通報1797例，累計9172例，死亡人數增加97例，累計全國463人病逝。總理孔蒂10日簽署法令，禁止全國舉行集會，並宣布全國封鎖，所有人除了工作或看病外，不准離開居住地區。

▲義大利羅馬展開防疫作業。（圖／路透）

在全國封城禁令後，義大利奧林匹克委員會也同步宣布，暫停國內各類型、各層面的體育活動，至4月3日為止。由於義大利球會及國家隊比賽不屬奧委會管轄範圍，因此不受影響。

當地醫生丹尼爾．麥克契尼（Daniele Macchini）近日也指出，該國醫療系統已經崩潰，床位正以驚人的速度被填滿，醫生已經不分外科、泌尿科、骨科，每名醫師都是團隊的一部分，患者的名牌標註的病名都是「該死的」新冠肺炎。





▲義大利疫情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）