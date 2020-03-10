體型瘦小青少年不適用成人口罩　蘇震清提案放寬兒童口罩購買年齡

▲體型瘦小青少年不適用成人口罩，立委蘇震清提案放寬兒童口罩購買年齡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣籍立委蘇震清9日質詢衛福部食藥署副署長陳惠芳，建議放寬兒童口罩申購年齡，13歲至16歲之間可以依需求選擇成人口罩或兒童口罩。陳副署長允諾將蘇委員的意見帶回去研議。

目前口罩實名制規定，13歲以上限購成人口罩。不過，孩子在成長階段的發育情形有別，有些13歲以上青少年因體型瘦小，只適合配戴兒童口罩，但現行規定只能購買成人口罩。

立委蘇震清在週末選民服務時間接到家長陳情，表示家裡小孩雖然已經超過13歲，但體型較小，戴起成人口罩鬆鬆垮垮的，必須在耳朵後面打結才行，一整天下來很不舒服，希望能夠幫忙想辦法解決。

蘇震清表示，目前口罩實名制規定，13歲以下限購兒童口罩，13歲以上一律購買成人口罩。但實務上，部分年滿13歲的青少年配戴成人口罩仍然太大，如果僅以年齡條件分配兒童口罩，恐未能合理考量個體差異的需求。也留意到不少有健保重大傷病卡的孩子，因為疾病影響發育，身型較小，不僅很難配戴成人口罩，而且成人口罩的限購數量也比較少，很讓家長苦惱。

為此，蘇震清特別提案，考量到目前兒童口罩數量較充足，建議放寬兒童口罩申購年齡，讓13歲至16歲的青少年能夠依照實際需求，彈性選購成人口罩或兒童口罩，以合理務實調配防疫物資，更貼近國人防疫需求。

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