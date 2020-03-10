　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

體型瘦小青少年不適用成人口罩　蘇震清提案放寬兒童口罩購買年齡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲體型瘦小青少年不適用成人口罩，立委蘇震清提案放寬兒童口罩購買年齡。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲體型瘦小青少年不適用成人口罩，立委蘇震清提案放寬兒童口罩購買年齡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣籍立委蘇震清9日質詢衛福部食藥署副署長陳惠芳，建議放寬兒童口罩申購年齡，13歲至16歲之間可以依需求選擇成人口罩或兒童口罩。陳副署長允諾將蘇委員的意見帶回去研議。

目前口罩實名制規定，13歲以上限購成人口罩。不過，孩子在成長階段的發育情形有別，有些13歲以上青少年因體型瘦小，只適合配戴兒童口罩，但現行規定只能購買成人口罩。

立委蘇震清在週末選民服務時間接到家長陳情，表示家裡小孩雖然已經超過13歲，但體型較小，戴起成人口罩鬆鬆垮垮的，必須在耳朵後面打結才行，一整天下來很不舒服，希望能夠幫忙想辦法解決。

蘇震清表示，目前口罩實名制規定，13歲以下限購兒童口罩，13歲以上一律購買成人口罩。但實務上，部分年滿13歲的青少年配戴成人口罩仍然太大，如果僅以年齡條件分配兒童口罩，恐未能合理考量個體差異的需求。也留意到不少有健保重大傷病卡的孩子，因為疾病影響發育，身型較小，不僅很難配戴成人口罩，而且成人口罩的限購數量也比較少，很讓家長苦惱。

為此，蘇震清特別提案，考量到目前兒童口罩數量較充足，建議放寬兒童口罩申購年齡，讓13歲至16歲的青少年能夠依照實際需求，彈性選購成人口罩或兒童口罩，以合理務實調配防疫物資，更貼近國人防疫需求。

►茶樹精油乾洗手組

ET快訊
17歲電眼妹遭6男「輪流性侵拍照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞
第二批武漢2包機載470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已
快訊／落水失蹤船長遺體找到了　台北港貨輪撞「引水船」釀2死
血友病童隔離期滿！母子今返高雄　手寫信曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

江啟臣當選主席　屏東藍營：找回青年最重要

紅豆從賣500斤到3300斤　萬丹青農陳芊樺花了6年達標

迷途老誤把「阿里港」當自家　悠哉坐沙發…警靠愛心手鍊找到家屬

高雄翁騎5小時車到東港無助站街頭　家屬訝異：從沒發生過

體型瘦小青少年不適用成人口罩　蘇震清提案放寬兒童口罩購買年齡

花蓮獨立住宅佔建物火災中比例最高　起火處所多在廚房與臥室

潛入林班地竊取牛樟木　山老鼠抖出住處另藏6件贓物

浪子回頭！陳嘉榮昔因刀槍鋃鐺入獄　今甘為神佛渡眾生

不群聚抗疫情　吉安鄉祭拜法會線上直播供民眾追思

斥資4億新建蘆洲警分局大樓　侯友宜：提供優質與便民辦公空間

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

江啟臣當選主席　屏東藍營：找回青年最重要

紅豆從賣500斤到3300斤　萬丹青農陳芊樺花了6年達標

迷途老誤把「阿里港」當自家　悠哉坐沙發…警靠愛心手鍊找到家屬

高雄翁騎5小時車到東港無助站街頭　家屬訝異：從沒發生過

體型瘦小青少年不適用成人口罩　蘇震清提案放寬兒童口罩購買年齡

花蓮獨立住宅佔建物火災中比例最高　起火處所多在廚房與臥室

潛入林班地竊取牛樟木　山老鼠抖出住處另藏6件贓物

浪子回頭！陳嘉榮昔因刀槍鋃鐺入獄　今甘為神佛渡眾生

不群聚抗疫情　吉安鄉祭拜法會線上直播供民眾追思

斥資4億新建蘆洲警分局大樓　侯友宜：提供優質與便民辦公空間

江啟臣當選主席　屏東藍營：找回青年最重要

機車橫停正門口…屋主怒PO爆系！　網團結洗版「10分鐘後」釣出車主

滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

不斷更新／日本爆發院內感染！姬路市1護理師與病患確診新冠肺炎

5月報稅季！單身族收入40.8萬、四口之家2幼兒收入124.2萬元以下免繳稅

紅豆從賣500斤到3300斤　萬丹青農陳芊樺花了6年達標

染疫、隔離員工也能領薪　富邦產推「企業防疫薪資費用保險」

夢幻白色櫻花海！嘉義「雪白傳說秘境」　還有整片桂花林

新冠肺炎衝擊零售、飯店業　商仲：營運業者將洗牌

米缸當障眼法！狂爸「邊緣系存錢筒」騙過老媽　她笑存3代買房：不會是嫁妝吧

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

地方熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

昔因刀槍入獄　陳嘉榮今甘神佛渡眾生

山老鼠竊牛樟木　抖出住處另藏6件贓物

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

BigCity全面量體溫　超過37.5度謝絕進場

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

花蓮獨立住宅佔建物火災中比例最高

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

提早繳燃料費　有機會抽「百萬禮券」

不群聚抗疫情　吉安鄉祭拜法會線上直播

虎糖百年酒精槽　「雲林駁二」提早開放有望

雲林三鄉鎮清明推網路追思　避群聚感染　

高雄翁騎5小時車到東港　家屬訝異：從沒發生過

斥資4億新建蘆洲警分局大樓

更多熱門

相關新聞

國內豬價跌跌不休　養豬戶「心酸」誰人知

國內豬價跌跌不休　養豬戶「心酸」誰人知

國內豬價節節下跌，台南更創下10年來新低價，讓養豬業者虧損連連，苦不堪言，養豬團體和國民黨黨籍立委6日在立法院舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷記者會」，屏東縣籍立委廖婉汝到場聲援，高喊搶救豬農。

黃國書、高金素梅任教育文化委員會召委

黃國書、高金素梅任教育文化委員會召委

林俊憲修法：一年沒在台183天健保增至1萬2

林俊憲修法：一年沒在台183天健保增至1萬2

兵工廠併入中科院！立委提案拚過關

兵工廠併入中科院！立委提案拚過關

關鍵字：

立委蘇震清陳惠芳成人口罩兒童口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

莉婭認了「我喜歡女生」

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面