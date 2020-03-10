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美股猛暴性狂挫2013點　史上最慘！4分鐘蒸發3兆美元

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▲▼美股,道瓊。（圖／路透）

▲美股迎來08年以後最慘的一天。（圖／路透）

記者張靖榕、王致凱／綜合外電報導

美股受到新冠肺炎疫情及「石油戰」雙重影響，周一（9日）開盤即狂洩1800點，4分鐘不到，就因為標普500指數猛挫7％，觸發「熔斷機制」，道瓊盤中擴大暴跌至2000點，直到收盤情況仍同樣恐怖。能源股領跌下，美股全線猛跌，歐股3大指數跌幅也都在6.9％以上。

道瓊指數終場下跌2013.76點，或7.79％，以23851.02點作收；那斯達克指數下跌624.94點，或7.29％，以7950.68點作收；標普500指數則是下跌225.81點，或7.6%，收在2746.56點。

歐股情況同樣慘烈，英國FT100終場下跌496.78點，或7.69％，收在5965.77點；NQ德國指數下跌72.47點，或6.95％，收在970.65點；法國CAC40指數則是下跌431.2點，或8.39％，以4707.91點作收。

美股「黑色星期一」重演，開盤全線下挫，標普500指數4分鐘內暴跌7％，觸發第一層熔斷機制，導致暫停交易15分鐘。隨著產油區封城、國際石油價格大跌等因素，「石油戰」早盤波及原油股，雪佛龍重挫15.39％，埃克森美孚則是下跌14.28％，非道瓊成分股的能源股如英國石油，跌幅更達到20％。

若以前一個交易日美股總市值44兆美元而言，9日整體跌幅7％計算，等於開盤前4分鐘就蒸發3兆美元，盤中、盤後都未能回穩。美股1987年經歷「黑色星期一」，隨之成立的熔斷機制發揮效果，10年後即在金融危機期間啟動熔斷，當時恢復交易同樣未能減緩市場恐慌情緒，道瓊下跌近2000點。

此次跌勢為2008年金融風暴後首見，美股、歐股深墜影響下，台股周二（10日）開盤恐怕不好看。美國市場預期，聯準會（Fed）基準利率可能在近月調降到0％，因此公債殖利率都到了不到1％的水準，是史上第一次。

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