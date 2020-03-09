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花蓮獨立住宅佔建物火災中比例最高　起火處所多在廚房與臥室

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▲▼花蓮消防局積極推動全縣裝設住宅用火災警報器。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲▼花蓮消防局積極推動全縣裝設住宅用火災警報器。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

據花蓮縣去（108）年下半年火災統計資料分析，火災案件共計111件，扣除戶外燃燒雜草垃圾等鮮少造成損失之案件，以建築物火災61件（佔55%）為最高，其中獨立住宅火災件數又佔建築物火災的61%，而人潮與居住密集的商業建築與集合住宅卻僅佔11%。再依統計廚房與臥室為建築物內起火次數最多之處所。

消防局究其原因，係供公眾使用場所有較嚴謹的消防安全規定，經過近20年來在消防單位的查核與要求下，相關場所的消防安全機制幾乎均按照法規設置完成，在預防火災及初期撲滅火勢有相當大的成效；而獨立住宅(民宅)卻因缺乏完善的消防安全機制而成為現在最容易發生火災之場所。 

依火災發生時段分析，以民眾日常起居活動時段12~21時發生頻率居高，顯示火災多發生在民眾活動頻繁的時段，其中包含用膳時間，因民眾在此時段大量使用各種類型的電器設備及爐火烹調器具，不排除有因使用頻繁或不當，造成電器故障、電線短路或爐火不慎引燃等進而釀災之可能。

▲▼花蓮消防局積極推動全縣裝設住宅用火災警報器。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

依起火處所之統計，在建築物部分以廚房 13件及臥室11件為主，起火原因在扣除其他（含森林田野類及雜草垃圾類）後，則以電氣因素23件位居第一，再依上述之統計，廚房與臥室為建築物內起火次數最多之處所，深入分析後發現廚房與臥室的起火燃燒多數亦為電氣因素所造成，故民眾除了在使用火源時應謹慎注意外，亦應提升自身用電安全意識，實際應用在生活中。

依建築物類別分析，本期建築物火災發生件數計61件，其中獨立住宅38件佔建築物火災件數的61%，其次為商業建築7件、複合建築1件，其中商業建築、複合建築與集合住宅依法令規定須裝設火災警報器，僅獨立住宅未有強制規定，故消防局在近期也積極推動全縣裝設住宅用火災警報器。尤以本縣防火逃生弱勢族群（包括低收入戶、獨居老人及身心障礙者）家庭所佔比例偏高，因此消防局已先將這些弱勢族群列為首要補助及安裝的目標，另狹小巷弄及水源不足區域住戶亦列入優先裝設的對象，迄今為止，消防局已補助裝設上述獨立住宅共計7,732戶。

▲▼花蓮消防局積極推動全縣裝設住宅用火災警報器。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

弱勢族群可向轄區消防分隊申請，消防局會派員免費協助裝設。

另再據消防局統計去年下半年所發生的住宅火警中共有3件因住宅用火災警報器的動作，提醒住戶成功初期滅火及逃生，避免家破人亡的災難，顯見住宅用火災報警器在預防建築物火災的成效非常顯著，故消防局在近期也積極推動全縣裝設住宅用火災警報器。

家中尚未裝設住宅用火災警報器的民眾，趕快到大型超商電器行購買裝設，區區幾百元可以保障全家安全，另弱勢族群亦可向轄區消防分隊申請，消防局會派員免費協助裝設，期望鄉親務必注重自身的居家安全，僅需花費低廉的設置成本，就可以換取安全的居家環境。

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