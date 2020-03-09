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台東縣政府清明返鄉專車　3/19晚間7點網路開放購票

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▲▼ 台東春節返鄉專車首班車22日傍晚啟動。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲ 台東清明節返鄉專車19日晚間7點網路開放購票。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

清明節要搭乘火車的台東鄉親注意了，台東縣政府109年續承租台鐵太魯閣及普悠瑪列車辦理清明節返鄉專車，並將於3月19日(日)晚間7時開始進行網路售票，凡設籍台東或身分證V開頭的民眾都可以購買，且一等親(配偶及直系血親父母子女)可共同搭乘，請準備搶票。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年清明節返鄉專車從樹林到台東以及清明節後返工專車台東到樹林各1列次，每列車366座位，返鄉專車為4月1日18:22由樹林發車太魯閣6178車次，返工專車為4月5日11:15由臺東發車普悠瑪6177車次。票價依照台鐵自強號票價收取，半票限12歲以下與65歲以上縣民、低收入戶、身障者及其陪伴者1人購買。另外提醒如要退票手續費無論全(半)票均按每張50元標準計收。

觀光處長江慧卿指出，凡設籍於台東之民眾，每一身分證號最多可上網預訂4張車票（含去程、返程合併計算），訂票後如未在2日內完成取票且未取消者，將會釋出，使縣民有機會可再行購票，請民眾訂了票一定要取票或退票，取票可於台北車站服務中心前服務台或台東轉運站旅遊服務中心服務台進行取票，詳細訂票規定與時刻表可至返鄉專車網站（http://htrain.taitung.gov.tw）查詢。

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