疫情波及！阿里山馬拉松「延至11/22開跑」　可扣100元後退費

▲阿里山神木下馬拉松延期舉辦。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，交通部觀光局原訂4月12日辦理「第一屆阿里山神木下馬拉松」，考慮疫情影響，今日宣布延後至11月22日辦理。因延期無法參加者，可在即日起至3月31日辦理退費，統一扣除100元資訊處理費後退費，未於期限內申請退費者，視同保留參賽資格。

觀光局阿里山國家風景區管理處主辦第一屆阿里山神木下馬拉松，原訂於4月12日辦理，考量到疫情升溫，為保護跑者健康，今日宣佈延期辦理。

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▲阿里山神木下馬拉松跑者可一邊參賽一邊欣賞阿里山風光。（圖／觀光局提供）

該賽事規劃42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K親子組四大組別，提供各界運動好手更多樣化的選擇，另為兼顧趣味性，將舉行「啦啦隊加油競賽」及｢選手創意服裝競賽｣活動。

觀光局指出，該賽提高額總獎金達200萬元，其中42K全馬組第一名可獲得30萬元，第二名15萬元，第三名10萬元，不參加路跑的朋友，亦可報名體驗結合在地特色文化與美食之半日遊程，有「逐鹿部落文化體驗」及「圓潭大地茶席生態體驗」可供選擇。

觀光局表示，該活動將再次於109年7月1至31日止開放報名，歡迎跑友踴躍報名參加，額滿為止，賽事詳情可洽活動網站 https://lohasnet.tw/Alishan2020/ 查詢。