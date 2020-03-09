阿里山鄒族戰祭「瑪雅斯比」　挑戰祭典傳統

▲ 阿里山鄒族戰祭「瑪雅斯比」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典Mayasvi(瑪雅斯比)，在特富野社庫巴廣場盛大登場，縣長翁章梁受邀前往參與，同時也是第一位參與戰祭的縣長。翁章梁說，祭典的精神包含族群對於農事、狩獵、信仰、禁忌等習俗；也結合古謠音樂以及圖騰服飾等藝術，期望全國民眾有機會，可以來阿里山體驗鄒族文化的精髓。

每年的Mayasvi都分別由達邦社及特富野社的長老及頭目自行決定舉辦，達邦社已經在2月15、16日庫巴男子集會所順利落幕，特富野社則在3月6、7日隆重舉辦。由於戰祭是屬於傳統祭儀，並非一般歡樂慶典；因此為避免觸犯禁忌、干擾祭祀進行，活動期間民眾不可隨意走動，也禁止使用空拍機、喧鬧等，攝影玩家們只能定點拍攝。

▲ 阿里山鄒族戰祭，男男女女一同起舞。（圖／記者翁伊森翻攝）

迎神祭掀開序幕，勇士們走進廣場中央後，便聚集在赤榕樹前進行獻祭儀式、修砍樹幹枝葉，將神樹修剪成天梯，迎戰神降臨；緊接著報戰功、歌舞、送神等，場面十分隆重。翁縣長在最後歌舞祭時，受邀到廣場中央與族人及遊客一同歌舞，真正領略鄒族文化之美。

翁章梁表示，Mayasvi在過去是不開放給其它人參觀，但在傳統與開放的折衝下，漸漸地也想分享鄒族自有的文化給不同族群了解；但祭典中也有些禁忌是需要大家遵守，因此彼此尊重是相當重要的。很開心有機會能前來觀禮，儀式肅穆，充分展現出鄒族特有文化跟傳統。

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