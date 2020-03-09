愛上台灣原鄉！Petr熱愛探索山林中未竟之地　與妻子舉辦多場台灣罕見山區越野馬拉松

▲▼李尼希米、李貝兒兄妹倆都是在台灣出生受教育，不僅如此，他們還非常有運動細胞，用熱血在球場上為台灣爭取更高的榮譽。

圖、文／《我們一家人+》提供

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中學排球聯賽的賽場上，有一對兄妹格外受到關注，不只是因為兩人的膚色特別黝黑，而是因為他們都是球隊的核心靈魂人物，其中哥哥是就讀屏榮高中三年級的李尼希米，而妹妹則是就讀新園國中三年級的李貝兒，他們父母是來自於南美洲的蓋亞那，當年因為到台灣傳教的關係，已經在這裡定居了整整18年。兄妹倆都是在台灣出生受教育，說著一口流利的中文，不僅如此，他們還非常有運動細胞，兩人在排球場上的潛力十足，紛紛入選了培訓隊，也為了能披上台灣戰袍備感榮耀，這對排球兄妹檔用熱血在球場上，為台灣爭取更高的榮譽。

接下來的主角也是跟運動有關，但他是用舉辦「山林馬拉松」，讓國際間得以看見台灣之美。出身捷克，因為交換學生而來到台灣的Petr，平常除了上課之外，最喜歡的就是登山，他熱愛探索山林中未竟之地，因此也認識了另一半，擁有一半泰雅族、一半賽德克族血統的台灣女孩Eva。兩人一塊探訪莫那魯道的足跡，進而共同創業，舉辦了好幾場台灣罕見的山區越野馬拉松，吸引了許多國際跑者，跑進充滿原始氣息的台灣山林，充分感受福爾摩沙的自然奔放。







接下來這段故事，彷彿電影情節一般，來自古巴的莫里歐今年30歲，6年前認識從台灣到古巴自助旅行的May，但就像電影一樣，第一次見面相處3天，幾個月後再相見，兩人就決定共度一生。沒想到因為這一起「台古聯姻」實在太罕見，為了辦婚姻手續，足足花了超過1年的時間，而婚後莫里歐也來到台灣，跟太太一起經營古巴餐館，充滿加勒比海風情的小餐廳相當受到歡迎。

來自越南下龍灣的范金荷，她是桃園新住民姊妹口中的「隱藏版里長」，只要越南朋友或移工朋友遇到任何狀況，她都會盡力幫忙。而范金荷來台灣超過10年，曾經是台灣北區唯一的新住民保險業務員，對於台灣的法律政策有相當程度的了解，也常常充當同鄉的法律顧問。但是她的本業其實是一間「法式越南冰凍優格」的老闆，她把小時候爺爺奶奶做給她吃的越南優格，加入很多台灣在地的水果，從發酵到各式配料都不假他人之手，而這特殊優格的滋味也像范金荷的生活寫照，一路走來酸中帶甜，新住民靠著一己之力讓台灣變得更好，也讓愛沒有國界。

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