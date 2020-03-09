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愛上台灣原鄉！Petr熱愛探索山林中未竟之地　與妻子舉辦多場台灣罕見山區越野馬拉松

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▲▼我們一家人,移民署,台灣,馬拉松。（圖／翻攝自我們一家人+影片）

▲▼李尼希米、李貝兒兄妹倆都是在台灣出生受教育，不僅如此，他們還非常有運動細胞，用熱血在球場上為台灣爭取更高的榮譽。

▲▼我們一家人,移民署,台灣,馬拉松。（圖／翻攝自我們一家人+影片）

圖、文／《我們一家人+》提供

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中學排球聯賽的賽場上，有一對兄妹格外受到關注，不只是因為兩人的膚色特別黝黑，而是因為他們都是球隊的核心靈魂人物，其中哥哥是就讀屏榮高中三年級的李尼希米，而妹妹則是就讀新園國中三年級的李貝兒，他們父母是來自於南美洲的蓋亞那，當年因為到台灣傳教的關係，已經在這裡定居了整整18年。兄妹倆都是在台灣出生受教育，說著一口流利的中文，不僅如此，他們還非常有運動細胞，兩人在排球場上的潛力十足，紛紛入選了培訓隊，也為了能披上台灣戰袍備感榮耀，這對排球兄妹檔用熱血在球場上，為台灣爭取更高的榮譽。

接下來的主角也是跟運動有關，但他是用舉辦「山林馬拉松」，讓國際間得以看見台灣之美。出身捷克，因為交換學生而來到台灣的Petr，平常除了上課之外，最喜歡的就是登山，他熱愛探索山林中未竟之地，因此也認識了另一半，擁有一半泰雅族、一半賽德克族血統的台灣女孩Eva。兩人一塊探訪莫那魯道的足跡，進而共同創業，舉辦了好幾場台灣罕見的山區越野馬拉松，吸引了許多國際跑者，跑進充滿原始氣息的台灣山林，充分感受福爾摩沙的自然奔放。


▲▼我們一家人,移民署,台灣,馬拉松。（圖／翻攝自我們一家人+影片）

接下來這段故事，彷彿電影情節一般，來自古巴的莫里歐今年30歲，6年前認識從台灣到古巴自助旅行的May，但就像電影一樣，第一次見面相處3天，幾個月後再相見，兩人就決定共度一生。沒想到因為這一起「台古聯姻」實在太罕見，為了辦婚姻手續，足足花了超過1年的時間，而婚後莫里歐也來到台灣，跟太太一起經營古巴餐館，充滿加勒比海風情的小餐廳相當受到歡迎。

▲▼我們一家人,移民署,台灣,馬拉松。（圖／翻攝自我們一家人+影片）

來自越南下龍灣的范金荷，她是桃園新住民姊妹口中的「隱藏版里長」，只要越南朋友或移工朋友遇到任何狀況，她都會盡力幫忙。而范金荷來台灣超過10年，曾經是台灣北區唯一的新住民保險業務員，對於台灣的法律政策有相當程度的了解，也常常充當同鄉的法律顧問。但是她的本業其實是一間「法式越南冰凍優格」的老闆，她把小時候爺爺奶奶做給她吃的越南優格，加入很多台灣在地的水果，從發酵到各式配料都不假他人之手，而這特殊優格的滋味也像范金荷的生活寫照，一路走來酸中帶甜，新住民靠著一己之力讓台灣變得更好，也讓愛沒有國界。

▲▼我們一家人,移民署,台灣,馬拉松。（圖／翻攝自我們一家人+影片）

《我們一家人+》節目於每週日下午2點、三立新聞台54頻道播出，如果您的身邊也有動人的新住民故事或您本身就是個有故事的新住民，歡迎到我們一家人Plus的社群網站一起互動、分享。

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（三立電視與內政部移民署共同製作）
（新住民發展基金補助 廣告）

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