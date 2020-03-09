　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪正達、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

由Wecare高雄、台灣基進、公民割草團體發起的罷免高雄市長韓國瑜活動進入第二階段，連署書造冊突破55萬份，Wecare高雄於9日上午9時將「精選」出的40萬份裝箱連署書以遊行方式送抵高雄市選舉委員會，每個紙箱外還貼上「罷」字Logo，展現罷韓決心；由於擔心送件當下會有挺韓人士到場抗議，因此罷韓團體昨（8日）還特地拜會高雄市警局，請求警力協助維安。《ETtoday新聞雲》前往送件現場，全程直播為您掌握最新罷韓現況。

▲▼罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會。（圖／Wecare高雄提供）

▲40萬份連署書準備就緒，將以遊行方式運往高市選委會。（圖／Wecare高雄提供）

罷韓二階段送件流程：

08:50-09:00 整隊（光復路府前路口）

09:00-09:15 遊行至高雄市選委會前

09:15-09:30 40萬份連署書就定位

09:30-09:35 罷韓四君子與志工挽手喊口號

09:35-09:40 罷韓提案法定領銜人陳冠榮醫師致詞

09:40-09:45 wecare高雄發起人尹立致詞

09:45-09:50 台灣基進新聞部副主任張博洋致詞

09:50-09:55 公民割草行動發言人李佾潔致詞

09:55-10:05 簽署檢舉陳雄文信函

10:05-10:10 掀開遮羞布

10:10-10:20 媒體聯訪

10:20- 領銜人送件、志工協助搬箱上選委會五樓清點

出稿時間：0847

更新時間：0859

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲罷韓團體公布連署書的裝箱畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲40萬份連署書分裝成400多箱，每個紙箱外還貼上「罷」字展現決心。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會。（圖／記者洪靖宜攝）

▲▼罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓現場。（圖／記者洪靖宜攝）

▲▼罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會。（圖／記者洪正達攝）

▲▼罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會。（圖／記者洪正達攝）

▲▼罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會。（圖／記者洪正達攝）

▲罷韓團體在鳳山行政中心前整隊集結。（圖／記者洪正達攝）

ET快訊
499之亂合約快到期！中華電祭出新方案搶客
撐不住了！六福客棧5月底熄燈　住宿買一送一
日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們
梁云菲曝「泡湯濕身照」放閃金剛！比基尼正對鏡頭辣露球型上圍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

原料藥短缺陷漲價危機　陳亭妃：口罩能處理藥價一定沒問題！

快訊／副市長陳雄文「兼任選委會主委」！罷韓4君子檢舉：違反利益衝突迴避法

新北女議員驚傳罹癌付不出百萬醫藥費　臉書回應：我一定奮戰到底！

義大利規劃包機撤僑？　吳釗燮：如果有需求一定幫忙！

韓國瑜選前孵雞雞！「庶民、香蕉、寶貝」長大啦～真實近況曝光

罷韓團體送交連署書！　挺韓人士現場舉牌「該下台的是蔡英文」：韓市長加油

影／原料藥短缺漲幅30%　陳時中提解方：疫情延長會形成問題

空拍畫面曝！精選40萬份連署書　分400↑箱4貨車…箱上貼「罷」展罷韓決心

日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們

LIVE／罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

原料藥短缺陷漲價危機　陳亭妃：口罩能處理藥價一定沒問題！

快訊／副市長陳雄文「兼任選委會主委」！罷韓4君子檢舉：違反利益衝突迴避法

新北女議員驚傳罹癌付不出百萬醫藥費　臉書回應：我一定奮戰到底！

義大利規劃包機撤僑？　吳釗燮：如果有需求一定幫忙！

韓國瑜選前孵雞雞！「庶民、香蕉、寶貝」長大啦～真實近況曝光

罷韓團體送交連署書！　挺韓人士現場舉牌「該下台的是蔡英文」：韓市長加油

影／原料藥短缺漲幅30%　陳時中提解方：疫情延長會形成問題

空拍畫面曝！精選40萬份連署書　分400↑箱4貨車…箱上貼「罷」展罷韓決心

日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們

LIVE／罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會

原料藥短缺陷漲價危機　陳亭妃：口罩能處理藥價一定沒問題！

大陸稱「15分新冠肺炎快篩」台灣學來的　中研院駁：都是自己開發

商用車零組件廠「光隆精密-KY」每股35元掛牌上市　漲幅達31%

女星老公義大利返台「居家檢疫中」！　開箱「健康關懷包」感動：真的很好

12天前才公開認結婚…王思平被爆已懷孕！　「寬鬆衣遮肚」友人洩口風

愛種田的王清和＆沒種過田的吳丹華　夫妻兩人共譜蓮霧夢

離譜男客運上噴司機口水嚇壞旅客！過站強要下車被拒　網怒：有病毒可麻煩了

「有人在乎真好」生日前一天收到生日蛋糕　內埔警好窩心

BAPE聯手Levi's把牛仔外套一分為二　4種拼法隨意玩

旅遊業者逾17萬人！觀光培訓計畫「砸5億太少」　立委：能量不足

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

政治熱門新聞

無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調

陳超明道歉　反嗆網友看顏色批評

罷韓團體9點直播　送件40萬連署書

陳超明被罵爆　但真是推口罩套製作

孫大千酸罷韓　成為一件世紀大笑話

日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳：主要歸功於他們

國家隊「超前部署」　陳其邁是最大關鍵

關指部爆「營內吸毒」　六軍團火速汰除

罷韓40萬份連署書送抵選委會

回應日媒盛讚　唐鳳：應歸功他們

原料藥恐漲30％　政府緊急因應曝光

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

精選40萬份連署書　「400↑箱」箱上貼「罷」展決心

韓國瑜看到會怕！罷韓連署書40萬份照曝光

更多熱門

相關新聞

孫大千酸罷韓　成為一件世紀大笑話

孫大千酸罷韓　成為一件世紀大笑話

罷免高雄市長韓國瑜二階連署書造冊達55萬，罷韓團體將於9日上午直播送件過程，為以防萬一他們預留15萬份連署書避免突發狀況發生。對此，前韓國瑜競選半公室發言人孫大千在臉書提出疑點，諷刺連署數量灌水灌過頭，罷韓連署就會成為一件「世紀大笑話」。

罷韓團體9點直播　送件40萬連署書

罷韓團體9點直播　送件40萬連署書

江啟臣：協助韓做好市政找回信心

江啟臣：協助韓做好市政找回信心

江啟臣：黨中央與地方合作找回市民對韓的支持

江啟臣：黨中央與地方合作找回市民對韓的支持

狂啪300次！小三逼離婚不成墮胎：我是你包養的嗎？

狂啪300次！小三逼離婚不成墮胎：我是你包養的嗎？

關鍵字：

高雄韓國瑜罷韓罷免連署書第二階段台灣基進Wecare高雄公民割草團體

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

澳音樂家狂咳？台女高音直播還原現場

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面