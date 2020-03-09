LIVE／罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會

記者洪正達、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

由Wecare高雄、台灣基進、公民割草團體發起的罷免高雄市長韓國瑜活動進入第二階段，連署書造冊突破55萬份，Wecare高雄於9日上午9時將「精選」出的40萬份裝箱連署書以遊行方式送抵高雄市選舉委員會，每個紙箱外還貼上「罷」字Logo，展現罷韓決心；由於擔心送件當下會有挺韓人士到場抗議，因此罷韓團體昨（8日）還特地拜會高雄市警局，請求警力協助維安。《ETtoday新聞雲》前往送件現場，全程直播為您掌握最新罷韓現況。

▲40萬份連署書準備就緒，將以遊行方式運往高市選委會。（圖／Wecare高雄提供）

罷韓二階段送件流程：

08:50-09:00 整隊（光復路府前路口）

09:00-09:15 遊行至高雄市選委會前

09:15-09:30 40萬份連署書就定位

09:30-09:35 罷韓四君子與志工挽手喊口號

09:35-09:40 罷韓提案法定領銜人陳冠榮醫師致詞

09:40-09:45 wecare高雄發起人尹立致詞

09:45-09:50 台灣基進新聞部副主任張博洋致詞

09:50-09:55 公民割草行動發言人李佾潔致詞

09:55-10:05 簽署檢舉陳雄文信函

10:05-10:10 掀開遮羞布

10:10-10:20 媒體聯訪

10:20- 領銜人送件、志工協助搬箱上選委會五樓清點

出稿時間：0847

更新時間：0859

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲40萬份連署書分裝成400多箱，每個紙箱外還貼上「罷」字展現決心。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲罷韓現場。（圖／記者洪靖宜攝）



▲罷韓團體在鳳山行政中心前整隊集結。（圖／記者洪正達攝）