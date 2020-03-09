酸罷韓55萬份連署「灌水灌過頭」　孫大千：成為一件世紀大笑話

▲韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

記者蔡文鈴／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜二階連署書造冊達55萬，罷韓團體將於9日上午直播送件過程，為以防萬一他們預留15萬份連署書避免突發狀況發生。對此，前韓國瑜競選半公室發言人孫大千在臉書提出疑點，諷刺連署數量灌水灌過頭，罷韓連署就會成為一件「世紀大笑話」。

孫大千質疑，第一，究竟是民眾自發？還是透過組織動員？在40天的時間內要取得55萬份連署書，代表每天至少要完成超過1萬份的連署，光是靠擺設連署攤位，根本不太可能達到這樣的目標。那麼令人好奇的是，躲在罷韓團體背後的究竟是什麼樣的組織體系？

第二，究竟是民眾親自連署，還是他人抄寫代簽？高雄正值防疫工作如火如荼的關鍵時刻，每天真的會有超過1萬人，透過各種管道親自填寫罷韓連署的資料嗎？倘若真的存在抄寫代簽的狀況，這究竟算不算涉及法律的偽造文書罪呢？

第三，龐大的罷免連署經費究竟是誰出的？罷免工作的花費並不低於選舉活動的經費，總部的租金水電費，以及數百位志工的基本車馬費，再加上龐大的文宣廣告費用，甚至不時還可以提供精美的罷韓禮物，種種的工作都需要經費。以過去歷次連署的經驗來估算，每一份罷免書的成本大約是新台幣100元，而55萬份的連署書代表至少要支出5500萬元，區區1200萬，恐怕很難完成這麼龐大的工作。請問一下，這麼一筆驚人的開銷，究竟是由誰來買單？

第四，預留15萬份連署書的目的，究竟是為了應付突發狀況？還是計劃在審查截止日前才送入選委會，刻意用來壓縮選委會審核的時間，免得西洋鏡被拆穿呢？

孫大千強調，期待高雄市政府選委會能夠仔細認真的審查連署資料，不但可以幫民眾解開這幾個疑點的神秘面紗，也可以讓台灣人民一次看清楚暗黑政治勢力的噁心真面目。

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