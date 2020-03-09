國防部年編列13萬美元預算　與薛瑞福「2049計畫」推國安交流





▲總統蔡英文今年2月接見來訪的薛瑞福。（圖／總統府提供）

記者陳政錄／台北報導

蔡政府自2016年執政以來，台美軍事交流情況有所改變，並可能牽擾美中台三方關係。據《聯合報》報導，我國防部日前首度公開，每年由戰規司編列約13萬美元預算，以委辦合作案方式，和現任主席為薛瑞福的美國智庫2049計畫研究所，合辦高階將領赴美進修，交流國家安全政策與對應戰略。

2049計畫研究所（Project 2049 Institute）以亞洲為主要研究對象，現任主席薛瑞福去年底剛從美國國防部印太事務助理部長一職離任，所內重要成員還包括小布希時期美國副國務卿阿米·塔吉，立場偏向共和黨，多次參與美國對台推銷軍售。

▲川普去年8月，批准66架F-16V戰機對台軍售案，圖為嘉義空軍基地內停放的戰機。（圖／記者呂佳賢攝）

值得注意的是，由於2049的官網曾公布部分資金來源，除有美國各大軍火商與亞洲日韓等國捐款外，還包括台灣國防部、駐美代表處及知名台灣獨派人士。因此，在我國防部公開預算編列後，該報導直言，「薛瑞福頻繁來台，多次與蔡總統會面，外界以為是美方卸任官員對台友善，殊不知他所服務的機構，是接受台灣經費的美國機構。」

對此，國防部回應，這是例行年度智庫交流合作案，逐年編列預算執行，並非捐款。國防部解釋，2007年至2016年，我方原與美國企業研究院AEI合作開辦國家安全政策暨戰略高階教育班次，提升國軍幹部宏觀思維，並藉此平台與美方卸任資深官員、國會議員及智庫學者互動；自2016年起，鑑於2049計畫研究所研究領域，以中共解放軍、區域安全、友盟關係為核心，將這個班次由AEI委託2049計畫研究所籌辦。

▲美中台三方關係受到國際關注，圖為大陸航母穿過台灣海峽。（圖／翻攝自人民海軍影片）

對於上述情況，中華戰略學會研究員張競在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，中華民國國防部透過與華府智庫合作，對具備發展潛力軍官提供高階國家安全講習課程，確實有其具體意義。但他進一步說明，該合作始於湯曜明擔任總長時期，嚴格來說並非任何創舉，只是以往都儘量保持低調，以免另生枝節，讓美國政府接待單位為難。

另一位熟諳華府政局的軍事專家，在受訪時也進一步提醒，國防部直接公開預算金額，可能惹上「大麻煩」，因為美國除了2049外，還有許多層級更高的智庫；考量涉及敏感的台海議題，以及美對台軍售龐大利益，過往台美軍事交流內容多持審慎，涉及費用甚至以「機要」方式處理，以免破壞台美關係上的多方經營。

據了解，2049的執行主任石明凱早期在美國國防部時，就負責對台軍售，卸任後也曾加入美國軍火商雷神公司；此外，我軍前參謀總長李喜明，曾於去年12月赴美，與2049計畫研究所交流，當時受安排與美國國務院助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）會面。

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