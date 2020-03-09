600億元防疫特別預算　財委會一毛未刪

▲立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」 。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會聯席會議今（9）日審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」特別預算600億元，朝野協商四小時結束並未刪減或凍結任何預算，預計在周五(13日)完成三讀程序。

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，行政院提出「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」，財政部以前幾年的歲計賸餘300億元以及舉債300億元支應。

600億元特別預算包括防治經費196億元，作為應變醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、防疫補償金、徵購物資設備等之用。紓困及振興經費方面共404億元，全面協助業者將衝擊降到最低，儘速度過難關，確保產業經濟穩健。

主計總處則表示，預算中經濟部編列204.9億元最多，其中包括餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場等紓困振興及內需型產業消費優惠措施等；衛福部則是編列169.6億元，辦理應變醫院整備與隔離收治、防疫物資徵用及採購；發給接受居家隔離、檢疫者及其請假照顧的家屬防疫補償金等。

立法院財政委員會與內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境等聯席會議審查相關的紓困方案。立法院並未刪減或凍結金額，初審通過，但提報院會討論前，須經朝野協商。