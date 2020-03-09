挺台參議員克魯茲宣布「自主隔離」　曾與確診患者接觸60秒

▲曾在保守政治行動大會（CPAC）上與新冠病毒確診者有持續不到一分鐘的互動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）已證實，在2月的保守政治行動大會（CPAC）上曾與新冠病毒確診患者有持續不到一分鐘的互動，經檢測患上新冠肺炎機率極低，但仍決定自主隔離14天，成為美國首位自主隔離的議員。

克魯茲在推特上發佈一則新聞稿說明，得知自己在10天前的CPAC上曾與肺炎確診患者有過短暫的交談以及肢體接觸，不過，經檢測後醫生告知他患上新冠肺炎的機率「非常低」，同時他在這期間也毫無症狀，所以健康應該處於良好的狀態。

克魯茲也表示，「由於大部分的工作時間都是與選民互動，為了更謹慎的對待新冠病毒，這週決定留在德州家中自主隔離14天，保護身邊的人也讓大家安心。」

同時克魯茲也呼籲外界，正視新冠病毒的嚴重性並且不要造謠，聽取醫務人員的建議，保護自身與他人的健康與福利。

共和黨參議員克魯茲曾推動《台灣主權象徵法案》（Taiwan Symbols of Sovereignty Act，Taiwan SOS Act），盼能實行美國對「台灣主權象徵」的鬆綁。他所表明的立場一直是「抗中親台」，儘管美國多次受到中國的施壓也出聲力挺台灣，並稱美國將永遠支持台灣人。