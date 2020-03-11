　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

武漢返台包機華航價格曝光！比第一批還貴　東航擬比照

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台商登上華航武漢包機。（圖／讀者提供）

▲第二批包機的機票費用比第一批多1500元。（圖／讀者提供，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

第二批武漢包機分別由華航、東航負責執行任務，兩航班相繼在10日深夜11點37分、11日清晨04時15分抵降落桃園機場。據了解，第一批包機的機票費用為每人人民幣1200元，第二批價格略高，華航為每人人民幣1540元，東航有可能也會比照收取同樣的金額。

第一班華航專機原本預計10日下午5時要從武漢起飛、晚間7時45分降落桃園機場，結果因為檢疫問題，加上18人未配合檢疫、11人未報到，導致登機時間延誤近3個小時，最後總共173人登機，改為晚間8時25分起飛，沒想到機上一名乘客突然體溫過高、身體不適，慎重起見，班機又滑回停機坪，直到晚間9時43分起飛，並在深夜11時37分抵達桃園機場。

請繼續往下閱讀...

接著，第二班東航專機在11日凌晨2時08分起飛，總共有192人登機，並在清晨4時15分降落桃園機場，比原本預計的抵達時間延誤了7小時。雖然一度有旅客爆料東航僅同意戴口罩，沒給防護衣，標準與華航不同，但事後證實，機上192名旅客都有穿防護衣、戴口罩。

至於包機的費用如何，根據《自由時報》報導，首批包機每人需負擔的機票費用為人民幣1200元（約5100元新台幣），第二批的費用稍微高一點，華航為每人需要人民幣1540元（約6600元新台幣），而東航官網刊登的武漢、台北往返機票價格為人民幣2000多元，不排除會比照華航的價格，超出部分由大陸國台辦承擔。

▼旅客在天河機場準備登機的狀況。

▲▼滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人在天河機場準備登機。（圖／讀者提供）

▲▼滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人在天河機場準備登機。（圖／讀者提供）

ET快訊
7嫩模遭騙去金三角「逼接客1對1」　慘淪禁臠淚崩：不做有生命
18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授爆氣：那就丟包武漢啊
快訊／英國衛生副部長確診！　曾與首相強生一同參加招待會
「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫！擁吻襲胸摩鐵煲愛　3小時全直擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

唐鳳回應日媒盛讚：防疫主要歸功他們　「最感佩全台藥師」

冬衣別收！下波水氣連下2天雨時間曝　「強冷空氣南下大降溫」凍3天探10度

拼命部長！東航192台人等7hrs武漢飛抵國門　陳時中04:17又現身了

擊潰病毒「三門大炮」台灣快得到了！　國人靠「四把小刀」就完美防守

送賓士給小三反被撞！董座「馬路中央下跪認錯」　正宮曝她4失控行為只為上位

武漢返台包機華航價格曝光！比第一批還貴　東航擬比照

北市驚傳台商返台植牙突暴斃！　死前「呼吸難、猛咳嗽」爆新冠肺炎感染疑慮

唐鳳回應日媒盛讚：防疫主要歸功他們　「最感佩全台藥師」

拼命部長！東航192台人等7hrs武漢飛抵國門　陳時中04:17又現身了

冬衣別收！下波水氣連下2天雨時間曝　「強冷空氣南下大降溫」凍3天探10度

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

送賓士給小三反被撞！董座「馬路中央下跪認錯」　正宮曝她4失控行為只為上位

武漢返台包機華航價格曝光！比第一批還貴　東航擬比照

北市驚傳台商返台植牙突暴斃！　死前「呼吸難、猛咳嗽」爆新冠肺炎感染疑慮

唐鳳回應日媒盛讚：防疫主要歸功他們　「最感佩全台藥師」

拼命部長！東航192台人等7hrs武漢飛抵國門　陳時中04:17又現身了

冬衣別收！下波水氣連下2天雨時間曝　「強冷空氣南下大降溫」凍3天探10度

快訊／陳時中半夜陪檢1小時！169武漢返國台人檢測完畢

擊潰病毒「三門大炮」台灣快得到了！　國人靠「四把小刀」就完美防守

南台灣最大！「頑皮世界」野生動物園賣了　入股人出爐

Live／第一架華航武漢包機「169人抵台」！陳時中親自到場

油價閃崩後強彈大漲逾8%　IEA警告：石油生產國勿玩「俄羅斯輪盤」

送賓士給小三反被撞！董座「馬路中央下跪認錯」　正宮曝她4失控行為只為上位

漫遊俄「隱士廬博物館」　iPhone 11 Pro Max五小時4K影片一鏡到底

想交往長久務必了解對方3件事！　對「前任」的定義超重要

蔡宜芳「不斷電幽會」全記錄！車停紅線甜交纏　知名摩鐵上滿3小時

不斷更新／英衛生副部長確診新冠肺炎！　德國16邦「全線失守」義大利破萬確診

小煜8年狂開3店「變身價億萬CEO」！　一間就月收上億…店面驚傳火災500萬泡湯

武漢返台包機華航價格曝光！比第一批還貴　東航擬比照

急call女友開車4趟搬光「透天厝6500萬現金」　新竹大盜還偷過翡翠下場曝

陳建仁痛批WHO譚德塞「外行人講話」　親曝台灣防疫站內幕

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

生活熱門新聞

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

第二批包機延誤2小時173人登機

東航192人到了　等7hrs抵達國門

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

Live／華航包機169人抵台！陳時中到場

南台灣最大！「頑皮世界」動物園賣了

快訊／陳時中陪檢1小時！169台人檢測完畢

200萬YouTuber脫單！阿神認愛黑髮妹「❤」

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

即／包機女乘客37.1度　一家被請下飛機

不婚男「32歲達成退休目標 」卻徬徨了

館長聯名動漫神作！網驚喜：是漢之呼吸

台商返台植牙突暴斃！「病徵」引感染疑慮

更多熱門

相關新聞

陳建仁痛批WHO譚德塞：外行人講話

陳建仁痛批WHO譚德塞：外行人講話

武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）全球疫情擴大，至今已超過100個國家／地區、逾11萬人感染。身為公衛專家的副總統陳建仁5日接受本刊專訪，痛陳肩負疫情防治重任的世界衛生組織（WHO）錯失防疫先機，難辭其咎；他表示，台灣早在去年12月31日即超前部署，更同步向WHO下設的國際衛生條例（IHR）窗口通報，指疫情「有可能會人傳人」，WHO卻一直漠視、忽略台灣的專業意見，寧願附和中國的判斷。

印度新冠肺炎50例確診　拒法德西公民入境

印度新冠肺炎50例確診　拒法德西公民入境

台商返台植牙突暴斃！「病徵」引感染疑慮

台商返台植牙突暴斃！「病徵」引感染疑慮

快訊／英國衛生部長確診！　曾與首相強生一同參加招待會

快訊／英國衛生部長確診！　曾與首相強生一同參加招待會

回應日媒盛讚　唐鳳：應歸功他們

回應日媒盛讚　唐鳳：應歸功他們

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎武漢包機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

劉樂妍天津返台證實「送進加護病房」！

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

第二批包機延誤2小時173人登機

東航192人到了　等7hrs抵達國門

17歲少女暴斃無人知　還被多男輪流上

南韓KBS員工確診新冠肺炎！

告別式會場2公尺高樹突倒下　一名婦人死亡

辛龍集氣劉真「心碎發文」：我的寶貝太想媽媽了

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面