武漢返台包機華航價格曝光！比第一批還貴　東航擬比照

▲第二批包機的機票費用比第一批多1500元。（圖／讀者提供，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

第二批武漢包機分別由華航、東航負責執行任務，兩航班相繼在10日深夜11點37分、11日清晨04時15分抵降落桃園機場。據了解，第一批包機的機票費用為每人人民幣1200元，第二批價格略高，華航為每人人民幣1540元，東航有可能也會比照收取同樣的金額。

第一班華航專機原本預計10日下午5時要從武漢起飛、晚間7時45分降落桃園機場，結果因為檢疫問題，加上18人未配合檢疫、11人未報到，導致登機時間延誤近3個小時，最後總共173人登機，改為晚間8時25分起飛，沒想到機上一名乘客突然體溫過高、身體不適，慎重起見，班機又滑回停機坪，直到晚間9時43分起飛，並在深夜11時37分抵達桃園機場。

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接著，第二班東航專機在11日凌晨2時08分起飛，總共有192人登機，並在清晨4時15分降落桃園機場，比原本預計的抵達時間延誤了7小時。雖然一度有旅客爆料東航僅同意戴口罩，沒給防護衣，標準與華航不同，但事後證實，機上192名旅客都有穿防護衣、戴口罩。

至於包機的費用如何，根據《自由時報》報導，首批包機每人需負擔的機票費用為人民幣1200元（約5100元新台幣），第二批的費用稍微高一點，華航為每人需要人民幣1540元（約6600元新台幣），而東航官網刊登的武漢、台北往返機票價格為人民幣2000多元，不排除會比照華航的價格，超出部分由大陸國台辦承擔。

▼旅客在天河機場準備登機的狀況。