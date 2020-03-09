疫情持續嚴峻！　央視30年「打假維權」節目3‧15晚會延後

▲ 央視「315晚會」曾曝光隔空盜刷信用卡事件。（圖／翻攝自IT之家、央視）

記者陳政錄／綜合報導

受新型冠狀病毒引發的肺炎疫情影響，今年將邁入第30年的大陸央視「3‧15晚會」今天宣布，經中央批准後，決定延後播出，時間另行公告。這是該節目在2015年傳疑似「撤稿」風坡後，首次延後晚會播出時間。

根據央視9日發布的公告，經批准，為了全力做好防控新冠肺炎工作，2020年中央廣播電視總台3·15晚會延遲播出，具體播出時間提前預告。署名為中央廣播電視總台財經節目中心。

▲315晚會揭露，AI機器人1年打40億通電話。（圖／央視「315晚會」）

「3‧15晚會」自1991年起，每年在國際消費者權益日3月15日晚間開播，內容透過揭露和曝光侵犯消費者權益的案例，進行維權工作，包括2013年時，曝光蘋果手機售後門、大眾汽車雙離合變速箱安全問題、安卓竊取用戶資料等，以及2014年曝光進口食材過期、藥品冒充食品生產魚肝油等情況。

值得注意的是，在2015年，該節目曾經延遲44分鐘，至20時44分才開播，當時大陸有網民討論，可能是當天上午，國務院總理剛稱讚完網購的購物模式，使得節目組緊急「撤稿」，取消原本預計揭露一批電商黑幕的計畫，換成備稿，才使得節目延後。

當時，央視財經於晚間21點50分，立刻在微博上發文闢謠，表示晚會延後，是因為今天《焦點訪談》播出的總理記者見面會特別節目，超過了以往節目的時長，故延遲到20點44分在央視一套播出。

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