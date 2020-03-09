　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情持續嚴峻！　央視30年「打假維權」節目3‧15晚會延後

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 央視「315晚會」曝光盜刷信用卡 。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲ 央視「315晚會」曾曝光隔空盜刷信用卡事件。（圖／翻攝自IT之家、央視）

記者陳政錄／綜合報導

受新型冠狀病毒引發的肺炎疫情影響，今年將邁入第30年的大陸央視「3‧15晚會」今天宣布，經中央批准後，決定延後播出，時間另行公告。這是該節目在2015年傳疑似「撤稿」風坡後，首次延後晚會播出時間。

根據央視9日發布的公告，經批准，為了全力做好防控新冠肺炎工作，2020年中央廣播電視總台3·15晚會延遲播出，具體播出時間提前預告。署名為中央廣播電視總台財經節目中心。

▲▼AI機器人1年打40億通電話。（圖／央視「315晚會」）

▲315晚會揭露，AI機器人1年打40億通電話。（圖／央視「315晚會」）

「3‧15晚會」自1991年起，每年在國際消費者權益日3月15日晚間開播，內容透過揭露和曝光侵犯消費者權益的案例，進行維權工作，包括2013年時，曝光蘋果手機售後門、大眾汽車雙離合變速箱安全問題、安卓竊取用戶資料等，以及2014年曝光進口食材過期、藥品冒充食品生產魚肝油等情況。

值得注意的是，在2015年，該節目曾經延遲44分鐘，至20時44分才開播，當時大陸有網民討論，可能是當天上午，國務院總理剛稱讚完網購的購物模式，使得節目組緊急「撤稿」，取消原本預計揭露一批電商黑幕的計畫，換成備稿，才使得節目延後。

當時，央視財經於晚間21點50分，立刻在微博上發文闢謠，表示晚會延後，是因為今天《焦點訪談》播出的總理記者見面會特別節目，超過了以往節目的時長，故延遲到20點44分在央視一套播出。

►偷偷分享少女秘密！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
499之亂合約快到期！中華電祭出新方案搶客
撐不住了！六福客棧5月底熄燈　住宿買一送一
日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們
梁云菲曝「泡湯濕身照」放閃金剛！比基尼正對鏡頭辣露球型上圍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢疫情緩和！ 11家方艙醫院「宣佈休艙」...33天收治1.2萬患者

武漢釋放「快解封訊號」　天河機場3/10人員到位準備

疫情持續嚴峻！　央視30年「打假維權」節目3‧15晚會延後

快訊／再創新低！大陸一天「只新增40例確診」　武漢之外僅4人

30天未新增病例！澳門確診僅10例「神防疫」怎辦到　網曝2關鍵

新冠肺炎夏天結束「回馬槍」　港大教授警告：病例從外國輸入

WHO專家感動喊話：全世界都欠了武漢人民一份情

女富豪家族確診+1！「5人染疫1犬弱陽性」　她一出院...女傭人被通知中鏢

上海研發新冠人源細胞疫苗　科學家親自試驗第一針

一年偷拍1700則影片給自己看　變態男住飯把攝影機裝上電視

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

武漢疫情緩和！ 11家方艙醫院「宣佈休艙」...33天收治1.2萬患者

武漢釋放「快解封訊號」　天河機場3/10人員到位準備

疫情持續嚴峻！　央視30年「打假維權」節目3‧15晚會延後

快訊／再創新低！大陸一天「只新增40例確診」　武漢之外僅4人

30天未新增病例！澳門確診僅10例「神防疫」怎辦到　網曝2關鍵

新冠肺炎夏天結束「回馬槍」　港大教授警告：病例從外國輸入

WHO專家感動喊話：全世界都欠了武漢人民一份情

女富豪家族確診+1！「5人染疫1犬弱陽性」　她一出院...女傭人被通知中鏢

上海研發新冠人源細胞疫苗　科學家親自試驗第一針

一年偷拍1700則影片給自己看　變態男住飯把攝影機裝上電視

「中東女王」謝淑薇連兩站奪冠　搭擋史翠可娃獲WTA 2月最佳組合

葡萄牙總統自我隔離2周！　曾接見合影學生參訪團…該校有確診已關閉

Gary兒出生27個月記憶力超強！　只看一遍「精準背出16宮格」爸嚇傻：天才

原料藥短缺陷漲價危機　陳亭妃：口罩能處理藥價一定沒問題！

大陸稱「15分新冠肺炎快篩」台灣學來的　中研院駁：都是自己開發

商用車零組件廠「光隆精密-KY」每股35元掛牌上市　漲幅達31%

女星老公義大利返台「居家檢疫中」！　開箱「健康關懷包」感動：真的很好

12天前才公開認結婚…王思平被爆已懷孕！　「寬鬆衣遮肚」友人洩口風

愛種田的王清和＆沒種過田的吳丹華　夫妻兩人共譜蓮霧夢

離譜男客運上噴司機口水嚇壞旅客！過站強要下車被拒　網怒：有病毒可麻煩了

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

大陸熱門新聞

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

澳門「神防疫」確診僅10例　網曝2關鍵

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

《環球時報》：台北法案是台獨分子迷幻劑

女富豪家族確診+1！5人染疫1犬弱陽性

港大教授警告：疫情夏天減緩　冬天會再出現

剛從日英回來 41歲港男確診

上海研發人源細胞疫苗　科學家親試第一針

「媽媽在我腳邊還活著！」　12歲男孩獲救..第一句話讓人淚崩

飯店裝攝影機　1年偷拍1700則影片

快訊／再創新低！大陸一天「只新增40例確診」

還原新佳酒店坍塌 工人曾致電屋主「柱子變形」

研究：新冠病毒存在快速進化風險

更多熱門

相關新聞

台女高音直播護航　宅神笑了：他很有禮貌地騙人嗎？

台女高音直播護航　宅神笑了：他很有禮貌地騙人嗎？

澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）確診新冠肺炎後，團員透露他在排練與演出時已經「狂咳」，旁人要求他戴口罩卻被行政團隊拒絕，對此，與狄恩合作的女高音忍不住開直播替他抱屈，認為外界不該將他「汙名化」。宅神朱學恒看完該名女高音的說法後，忍不住笑了出來，對方根本搞錯重點。

撐不住了！六福客棧5月底熄燈　住宿買一送一

撐不住了！六福客棧5月底熄燈　住宿買一送一

鴻海駁斥日經爆全年營業利益年減39%　集團聲明：引用資訊錯誤

鴻海駁斥日經爆全年營業利益年減39%　集團聲明：引用資訊錯誤

南韓昨添248例「累計7382例51死」

南韓昨添248例「累計7382例51死」

防疫佳！林佳龍：強打來台最安心

防疫佳！林佳龍：強打來台最安心

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國央視315晚會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

澳音樂家狂咳？台女高音直播還原現場

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面