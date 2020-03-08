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留在家鄉打拼　車城青農林彥彣種黑豆+洋蔥有產銷履歷驗證

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▲屏東縣車城鄉青農林彥彣，從小務農，目前栽種黑豆和洋蔥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣車城鄉青農林彥彣，從小務農，目前栽種黑豆和洋蔥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣車城鄉青農林彥彣，學校畢業後即留鄉務農，接續長輩留下的蔥田及豆田，更承租20幾公頃種豆種蔥，配合農糧署小地主大專業農政策，其中4.7公頃種黑豆及16公頃的洋蔥，還有產銷履歷驗證，供應廠商加工。

25歲林彥彣說，從阿祖時代就務農，他已經是農4代了，小時候就在泥土堆長大，畢業後，選擇留在家鄉打拚，長輩固守原有的土地，規模不大，他接手後擴大生產面積，由於車城最重要的是洋蔥，他保持產業發展，並增加種黑豆。

他指出，長輩栽種的方式比較傳統，他到農改場向專家請教專業技術，報名農業大學和同輩間互相交流。他選擇種當地傳統的小黑豆，分批種植，雖然粗放，但產量一分地都有400斤以上，申請產銷履歷驗證，交給工廠製造醬油風味特別，很多消費者都來訂購，今年洋蔥生長情況不錯，損害程度較少，預計3月中就可採收。

林彥彣指出，留在家鄉打拼，更能體會到家庭的溫暖，他自嘲國小三年級就會開堆高機、怪手，注定他必定種田，跳脫傳統作法擴大面積栽種，產量高才能和通路談合作，目前身兼屏東青農聯誼會車城分會長，經常和同輩交流，農業深耕地方，為農村注入活力。

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