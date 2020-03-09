女兒輕生9租客全搬出凶宅　父母「繼承遺產」要賠房東286萬元

記者黃翊婷／綜合報導

30多歲的楊姓女子2018年7月間在台南向謝姓女房東租屋，同年12月底卻選擇在租屋處輕生。謝女無奈之下決定提告求償287萬多元，畢竟這起事件發生之後她的房子被認為是凶宅，不僅房客全部提早退租，就連房價也嚴重減損，最後獲判286萬9645元的賠償，全案仍可上訴。

▲楊女死後多日才被發現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

謝女在判決書中主張，楊女的租約是2018年7月至12月，每月1日前應給付租金4000元，她在租期屆滿前一個月曾表示想要續約，後來又改口說不要，沒想到2019年1月初就在房間裡自殺身亡，導致房子變成凶宅，其他房客因為害怕、畏懼而全數搬走，並要求終止租約，事後也沒有人願意承租或購買。

謝女接著表示，依據原本與9名房客簽訂的租賃契約計算，應該收到的租金金額為24萬800元，沒想到楊女選擇走上絕路，租客全都決定提早搬走，事出突然她也只能勉強同意，加上房屋價值因此嚴重減損，考量到當事人已經離世，上述侵權行為責任理應由繼承人繼承，這才決定對楊家父母提告，請求所得遺產限度內賠償287萬1730元。

對此，楊女雙親反駁，女兒承租的房間是頂樓加蓋的第4層建物，屬於違章建築，依法本應列管並拆除，拆除後即無任何價值，自然不會因為輕生事件而有任何房價損失，況且其他房客終止租約與這件事不具有因果關係，就算房東出示租賃契約，也只能證明雙方有簽訂租賃契約，不能確定這些房客都是因為發生憾事才決定搬走。

▲楊女雙親不捨女兒走上絕路，房東還要對此求償。

「女兒是我們的掌上明珠，因為一時想不開而選擇自盡，已令我們心碎不已，如今面臨起訴索賠，無異是在傷口上撒鹽，心情更是雪上加霜。」楊女雙親表示，輕生的原因錯綜複雜，難以認定女兒當時是明知並有意造成房價減損，充其量僅能認定是因為「過失」造成房東純粹經濟上的損失，如今反過來求償實在沒有理由。

不過，台南地院法官認為，縱使楊女生前租賃的房間是違建，但這一點只影響房屋一般交易行情，她選擇在房間內自殺，導致屋子變成俗稱的凶宅，兩者之間性質不同，況且雙親質疑房東的鑑價報告，卻又未能提出其他證據以資證明，可見房東主張房價受損應屬可採。

法官提到，楊女身亡後數日才被發現，檢方到場時遺體已經腐敗，血水浸入家具中發出惡臭，按照一般社會通念而言，民眾對於同棟房屋內有人自殺身亡多日普遍存有畏懼心理，容易造成心理的負面影響，導致生活品質下降，因此房東主張其他房客提早退租尚符合一般經驗法則，堪為採信，最後判雙親應賠償286萬9645元較為合理，全案仍可上訴。

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