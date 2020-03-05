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購屋後鄰居爆「這是凶宅」…他嚇傻怒求償！法官：病逝死亡不算

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▲居家,房間,凌亂,衣櫥,收納,整理。（圖／unsplash）

▲張男日前購屋後從鄰居口中得知該屋為凶宅，告上法院向賣家求償50萬。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫unsplash）

記者徐愷昕／基隆報導

張姓男子2019年購買房屋後，無意間從鄰居口中得知該屋是「凶宅」，覺得自己遭騙，怒向賣家求償50萬元。法院審理時經查發現，此房2011年確實有房客陳屍於屋內，但因死因是肝硬化，屬自然死亡，法官認為凶宅定義應是「曾發生兇殺或其他非自然死亡情形」才算，故審結判張男敗訴，賣家免賠。

張男2019年8月30日以175萬元買下基隆市一房屋，簽約時他再三向賣家確認該屋是否曾有人因不明原死亡，當時賣家皆表示沒有，未料簽約後他卻從鄰居口中得知這間房是「凶宅」，2011年10月29日曾有房客陳屍屋內數日。對此，張男認為自己遭騙，向賣家求償50萬元。

法庭上賣家辯稱，他向前屋主購買房屋時，前屋主有告知裡頭曾有房客因肝硬化死亡，陳屍多日、屍體腐爛，當時還有提供法醫相驗屍體的證明書，但他認為這樣並不算是凶宅；賣家再強調，從買下房屋開始至2019年間，這間房都未發生過任何事，另因時隔多年，當初他在委託仲介賣屋時也忘了這件事，是雙方簽約時，仲介問起他才想到的。

基隆地院審理時認為，根據內政部定義，凶宅定義是指「所有人在持有產權期間，房屋專有部分曾發生非自然死亡事件」才算，因這名房客死因為肝硬化，屬自然死亡，故此間房屋並不算凶宅，審結判張男敗訴，賣家免賠。

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