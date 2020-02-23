阿里山鄉全鄉運動會熱鬧登場　展現鄒族力與美的競技

▲阿里山鄉全鄉運動會熱鬧登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山鄉全鄉運動會22日熱鬧登場，也是全縣18鄉鎮唯一年年舉辦全鄉運動會的鄉鎮，縣長翁章梁是第一位全程參與開幕式的縣長，更是每3個月就率一級主管親赴山區聽取民意的父母官，阿里山鄉長杜力泉指出，翁章梁締造阿里山鄉多項紀錄，鄉民一定要給翁縣長最大的掌聲。

▲縣長翁章梁為阿里山鄉運動會開球。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山鄉幅員遼闊，有12村，中正、中山、香林、十字和豐山村為平地村，來吉、樂野、達邦、里佳、山美、新美和茶村為鄒族聚落，人口數雖然少，卻是嘉縣觀光旅遊最夯的地區。

▲阿里山鄉鄉運選手宣誓。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山鄉全鄉運動會22日登場，含行政團隊13支參賽隊伍依序進場，大會會旗由身著傳統服飾的鄒族小朋友護送進場，聖火在群峰下點燃，這是一場鄒族朋友感情交流的年度盛會，場面熱鬧。

另外，為落實原住民族教育法及實驗三法，積極推動原住民族實驗教育及課程，阿里山國民中小學及達邦國小經過1年的籌備，108學年度首度實施以鄒族文化為主軸的實驗教育課程。

22日配合運動大會開幕式，由翁章梁、杜力泉、原住民族委員會族群委員汪啟聖、縣議員武清山議員、鄉代會主席林清良和教育處長陳添丁等人舉行揭牌儀式，展現實驗教育課程推動的成果，希望帶給學生最優質的學習環境，傳承最在地的鄒族原民文化，實踐鄒族孩子在部落中學習原住民族文化智慧。

►對抗病毒靠這瓶