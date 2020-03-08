宣導安裝火災住警器　打火弟兄大跳any song challenge

▲打火弟兄大跳any song challenge 呼籲民眾安裝火警住警器。（圖／記者翁森翻攝)

記者翁伊森／嘉義報導

不管是電線走火，或不當使用瓦斯或電器都可能引發火災，使得打火弟兄常為了撲滅火勢而疲於奔命，引發更多人重視居住的安全。嘉義市政府消防局德安分局突發奇想，運用韓國當紅饒舌歌手Zico紅極一時的歌曲「any song」改編成「住警器版any song challenge」，以kuso搞笑的方式提醒民眾家裡安裝火災住警器的重要性。影片風格輕鬆詼諧，拍完的消防同仁像是鬆了一口氣，並不忘呼籲民眾學CPR能救一個人，但裝住警器能「救一家人」，並半開玩笑地要求民眾免費的好康還不快來裝，風格甚是逗趣。

▲打火弟兄大跳any song challenge 就是要你安裝 。（圖／記者翁森翻攝)

影片中只見消防同仁穿著制服隨著旋律一邊搖頭晃腦，一邊渾身有勁地擺動身體有如DJ一般，彈指間突然化身為帶著防護面罩、身著消防衣的打火弟兄，最後一邊擺動舞姿、一邊隨手拿起住宅用火災警報器貼近鏡頭，讓民眾看清楚它的外型，同時和民眾宣導凡是設籍嘉義市的民眾，並具備身心障礙者、中低收入戶、或年滿65歲的條件，就可以向各消防分隊申請免費安裝住宅用火災警報器。

▲嘉市宣導安裝火災住警器 。（圖／記者翁森翻攝)

嘉義市政府消防局表示，火災住警器確能發揮提前示警功能，期許由火災住警器所發出的高分貝聲響，達到早期預警，從容逃生的目的。嘉義市身為木都，更容易因天氣炎熱、或民眾不當使用瓦斯或電器導致火災，火災住警器的安裝可以因預警的功能，減少人員的傷亡。目前嘉義市已補助安裝2萬餘顆住警器，全市有警報器的比例約7成，只要符合身心障礙者、中低收入戶、或年滿65歲的條件，就可以免費申請，同時現在已放寬標準，每一戶可以申請安裝兩顆住警器，讓居住更安全。

此外，嘉義市政府消防局也自行編列240萬，加上由來自嘉義市九華山地藏庵及嘉義市不動產開發商業同業公會各自挹注100萬及25萬，額外為弱勢家庭、邊緣戶及木造、鐵皮連棟建築等高危險住宅免費安裝火災住警器，讓住的安全更添一份保障。

▲嘉市宣導安裝火災住警器 。（圖／記者翁森翻攝)

影片連結：https://www.facebook.com/CYFD2687/videos/758434237898163/

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