一年偷拍1700則影片給自己看　變態男住飯把攝影機裝上電視

▲劉姓嫌疑犯將偷窺設備安裝在飯店各處。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸福建省福州市一名嫌疑犯，為了滿足個人偷窺的慾望，在網路上購買50套竊聽器和攝影機，在2018年5月至2019年9月期間入住20家福州當地的飯店，將偷窺設備安裝在飯店各角落。共錄下1,700多則影片，估計有1,500多人受害，將處二年以下有期徒刑、拘役或者管制。

根據《中國網》報導，劉姓嫌疑犯在網路上購買50套竊聽和針孔攝影機等設備，到福州市市區以及周邊地區的20間飯店和賓館入住，並將設備偷偷的安裝在飯店的電視機、插座及電視機上盒，透過遠程監視偷窺，將旅客的個人隱私錄下，並下載至手機和電腦裡給自己看。

公安機關透過網路監查發現，有人在網路上大量購買竊聽及攝影機等設備，調查後鎖定劉姓嫌疑人，在其住處將其抓獲。經過調查發現，劉姓嫌疑犯共錄下1,700多段影片，存儲容量約180G，約有1,800人受害。福州市晉安區人民檢察院近日受理該案件，正在進一步的調查。

檢察官表示，劉姓嫌疑犯非法竊聽、偷拍，侵犯飯店旅客的的個人隱私，並對各飯店的營業造成損害，根據《中華人民共和國刑刑事訴訟法》，可處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，同時也呼籲大眾，入住飯店時應提高警覺，小心謹慎。