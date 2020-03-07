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台灣一堆外國YouTuber「點閱率爆高」！他分析2類人差異：利用自卑心態

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▲YouTube。（圖／路透社）

▲觀看YouTube影片已成許多現代人的休閒活動之一。（圖／路透社）

記者張嘉晏／綜合報導

「YouTuber」成為不少學生未來的志願，近年來不僅本土YouTuber崛起，亦有許多外國YouTuber長期留在台灣發展。不過有網友認為，這些外國YouTuber的影片內容明明很單調，為何點閱數卻是出乎意料的多？對此，也有人把外國YouTuber分為兩類，仔細分析。

「怎麼台灣突然一堆老外YouTuber？」一名網友6日在PTT八卦版發文，他表示自己近日在YouTube上看「雷探長旅遊」的影片，演算法就一直推薦他其他外國YouTuber的頻道。

請繼續往下閱讀...

然而原PO一看，覺得影片內容不外乎就是介紹台灣東西、體驗台灣XXX、帶家人吃台灣飲食等，內容大同小異又單調，點閱率卻都有幾十萬次，讓他好奇這現象究竟是怎麼回事。

▲▼台北101,臺北南山廣場,信義計畫區,台北市信義區,商辦,摩天大樓。（圖／記者季相儒攝）

▲台北101是許多外國人來台會朝聖的景點。（圖／資料照）

貼文一出，有鄉民表示「我愛台灣+吃臭豆腐 = 新台幣」、「知道台灣人好賺啊」、「知道吹台灣就一堆人看」、「因為台灣人看到外國人喜歡台灣的東西就會很高興，覺得被肯定了」、「只會拍馬屁的那種我都不看不下去」。

另一票網友則認為，其實每個國家都會有外國YouTuber拍片介紹，並不是台灣才特有的現象，而且外國人能夠跨語言、跨環境發展其實也不容易，「看他們帶吃的朋友家人蠻有趣的啊」、「有些蠻用心在認識台灣的」。

▲▼ 網友分析兩種「愛台灣」的油土伯 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分析兩種「愛台灣」的YouTuber 。（圖／翻攝自PTT）

另有網友分析，他眼中的外國YouTuber分為兩類，一種是「真正愛台灣，對台灣的愛不亞於對自己祖國的愛」，另外一種則是「衝流量、消費台灣」。

他認為前者有個特色，就是會想辦法把自己國家的親朋好友邀請到台灣走走，會用母語溝通，然後再翻譯成中文，內容也會理性比較台灣和母國的差異，讓他發自內心喜歡。

他指出，後者則是「直接台灣好棒棒，我跟你說這個以前我們國家沒有的，開開零嘴、吃個東西，受眾一百趴是台灣人的吹捧文」，只是在利用台人長期受國際打壓、無法自我認同的自卑心態罷了。

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