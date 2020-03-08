開拍抗疫版戰狼？　編劇六六曝「國家任務」...劇名已經定了

▲大陸在防控疫情的同時，不忘做好輿論掌控，因此有網友認為，下半年將有一大批抗議版戰狼電影，或是愛國抗疫題材電視劇出現。圖為解放軍醫護抵達武漢支援。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

雖新冠肺炎疫情持續，但為「講好中國抗擊疫情故事」，中共中央宣傳部門的工作已經啟動！據《光明日報》報導，知名編劇六六今天一早出發前往武漢考察，好創作一部「以真實人物事件為原型，反映抗擊疫情主題的系列劇」，完成國家任務。

編劇六六本名張辛，出生安徽，現定居新加坡，著有小說等文學作品，數部親自編劇後拍攝為電視劇，為一華裔女作家。據報導，她自曝要參與一個「國家任務」，就是成為大陸廣電總局策劃時代報告劇《在一起》的編劇之一。

▲大陸知名華裔作家、編劇六六。（圖／翻攝自中新網）

她說，「我不能僅靠幾篇網絡文章就搞創作，我要有真情實感，我需要去一線找那個打動我的人和事。」因此已經在今天一大早，出發前往武漢。

編劇六六受訪時除曝光該劇的劇名，報導還進一步揭露，該劇設計將由10個「動人的故事」組成，由十個著名編劇擔綱創作，每個故事分上下集共20集，計畫於今年中華人民共和國國慶（十一）前推出。

廣電總局電視劇司負責人，日前組織上海台、北京台、江蘇台、湖北局等召開視訊會議，會上指出，要開始創作抗擊疫情和精準扶貧的電視系列劇，將以真實人物事件為原型，創作紀實風格的兩部時代報告劇。會議敲定，反映抗擊疫情主題的系列劇將「以小切口反映大主題、小人物折射大時代、小故事講述大道理。」

▲大陸要宣傳疫情期間的英雄故事 。（圖／路透社）

事實上，中共中央近兩個多月在抗擊疫情同時，總書記習近平要求「講好中國抗擊疫情故事」，並有效影響國際輿論、展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌。

因此，近日大陸國家廣電總局在有限度解除行業停工狀況時，也同時下達，要積極引導防控疫情題材創作的指示，當時就有網友在微博上「敲碗留言」，表示「抗疫版戰狼要開拍了嗎？」、「不會全戴著口罩演戲吧，那我看啥」、「繼抗日護國神劇後...下一波要來的朋友是...」而按照目前編劇六六透露內容，雖然電影型式的抗疫版戰狼，或許還要再等等，但大陸抗疫電視劇的開拍，已經是箭在弦上。

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