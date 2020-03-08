登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「逃離義大利」…成功通關病毒恐怖擴散

▲陸連日出現多宗境外輸入病例。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

因為嚴格的防控措施，大陸本土新冠肺炎疫情降溫，開始連日出現多宗境外輸入病例，成為疫情防控新的挑戰。北京警方周六（7日）通報，有在義大利經商的華人通過服用退燒藥降溫的方式，隱瞞病情飛抵北京，目前證實為確診患者，已被警方立案調查。

北京公安局官方微博「平安北京」通報稱，廖某君、廖某海等兩個家庭一行8人，周三（4日）自義大利大利乘機抵達北京首都國際機場。其中，廖某君、廖某海等4人被確診為新冠肺炎病例。

經查，廖某君和廖某海是姊弟關係，與家人長期在義大利經商，2月下旬以來相繼出現發熱、乾咳等症狀，在登機前使用藥物退燒降温。此外，家庭成員中存在不如實填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》的情形，給同機人員造成傳染風險。

▲新冠病毒傳染性超強。（圖／路透）

北京順義公安分局周五（6日）以廖某君等人涉嫌妨害傳染病防治罪，依法開展立案偵查。北京警方稱，對於拒絕執行疫情防控措施等違法犯罪行為，將依法堅決打擊。

中國駐義大利大使館發言人周五曾表示，目前未聽聞中方考慮派包機到當地撤僑，但近期回國的華人應提前向國內戶籍地、常住地政府報備，同時也要向使領館備案，入境後請配合遵守國內各項防控措施。

北京市衛生健康委新聞發言人高小俊7日在記者會上通報，截至目前，北京共有11宗境外輸入確診病例，其中8宗來自義大利，另外3宗來自伊朗。