媽媽爆料警察「偷打」小孩成傷　警還原真相：他酒後失控保護管束

▲桃園警方上月29日凌晨出動快打部隊處理酒後鬥毆事件，現場勸阻當事人畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書「爆料公社」7日有網友貼文：「上月29日凌晨，大兒子無故遭警方壓制、偷打，造成臉部等多處受傷…」附上驗傷證明，警方以辣椒水噴灑壓制，事後恐嚇威脅要求撤告，否則以社維法偵辦，留言吸引逾4千網友留言。桃園警方表示，接獲報案後出動快打部隊，現場一對兄弟因酒後失控咆哮與員警拉扯，為避失控對2人進行保護管束，兄長阻撓員警將2人帶走發生推擠才遭噴灑辣椒水壓制，警方待其情緒平静後解除控制，通知家屬帶回。

▲有網友7日在臉書「爆料公社」貼文痛斥警方「偷打」她的小孩，還附上驗傷證明。（圖／翻攝自爆料公社）

據「爆料公社」網友貼文指出，她二兒子與小兒子上月29日凌晨2點多，從阿嬤家烤完肉喝完酒回家途中，在家門口時遇見另一群人，該群人誤以為他們是仇家打了2人，小兒子立刻打電話報警，也打給大兒子。大兒子到場後，警察也到了，大兒子並沒跟警方或對方發生任何衝突，只是靠近說聲沒事，好好講就好，桃園分局某警察不知發什麼瘋，轉頭對大兒子臉部噴辣椒水，接著摔他壓制，大兒子向警察說，你壓錯人了，員警卻說「那又怎樣？」

▲桃園警方強調，依法對當事人進行保護管束。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大兒子向員警說「很痛！可以放掉嗎？他並沒有參與爭吵，也沒碰到任何人， 自己才剛到，員警卻用膝蓋壓迫攻擊，造成大兒子臉部瞬間鈍傷腫起，後來放開後，還用手掌巴了大兒子臉部好幾下…」3個兒子都沒打電話告訴她，後來是親戚告訴網友才知道此事，因此打電話要警察給個交代。

網友還說，她向警方投訴後，連續一個多禮拜，那位員警一通電話都不打，而一直打電話給她的小孩威脅，甚至叫黑道出來講，要逼兒子撤告，就是不肯打通電話向她道歉，到底警察是白道還是黑道？怎麼比流氓還流氓？後來還說不撤告究辦他們違反社維法，質疑警方連個說法都不給？

桃園警分局指出，接獲報案後，立即啟動快打部隊趕往處理，現場一對兄弟因酒後泥醉情緒失控大聲咆哮，不顧警方勸導與員警發生拉扯，為避免情況失控對2人進行保護管束，其兄長阻撓員警將2人帶走與員警發生推擠，員警噴灑辣椒水壓制，待其情緒恢復平静後立即解除控制，三兄弟經保護管束情緒平復後，通知家屬帶回。

警方強調，並無恐嚇要求撤告情事，因其中一方在警方趕抵前逃逸，警方根據現場監視畫面查獲車輛車籍資料，已要求當事人到案說明釐清案情，若雙方有違法事實才會以違反社維法偵辦。

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