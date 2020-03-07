男持毒心虛暗夜飛車狂飆　桃警一路尾隨循線人贓俱獲

▲桃園市戴姓男子6日晚間開車經楊梅區楊新路段飛車狂飆，員警尾隨在新屋區攔查戴男到案，車上起出海洛因、安毒與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局6日晚間在楊新路巡邏時，發現戴姓男子駕車高速狂飆，不斷危險駕駛與超車，警方尾隨跟監在新屋去中華路將其攔查，經盤查後發現戴男車上有海洛因等多種毒品、吸食器與6萬餘元等證物，懷疑戴可能涉嫌販賣毒品，全案依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦外，將擴大追查毒品來源。

警方指出，54歲的戴姓男子6日晚間開車外出，行經楊梅區楊新路四段時，上湖派出所所長林育成、警員陳柏蒼2人巡邏經過，戴男發現警車後竟連續危險超車、高速狂飆，員警立即鳴笛追趕，最後在新屋區中華路附近江戴男攔查到案。

▲桃園市楊梅警分局6日晚間攔查戴姓男子到案，在其車上起出海洛因、安毒與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方盤查後，戴男雖無毒品前科資料，但因其神色慌張，且身上散發疑似毒品異味，且對員警詢問答非所問，員警詢問是否有無攜帶違禁物品，戴男見無法躲避，主動將皮夾內袋取出一級毒品海洛因3小包（共0.97公克），後來又從駕駛座下黑色零錢包起出二級毒品安非他命20小包（共43.06公克）、安非他命吸食器1組、削尖吸管1支、分裝夾鏈袋6只、新台幣65400元，將戴男帶回派出所偵訊。

警訊時，戴男坦承持有海洛因等毒品，但否認有販賣情事，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦；楊梅分局長林信雄表示，除將持續追查毒品來源外，警方對於淨化社會治安，也對所長與同仁落實巡邏勤務、果斷執行給予高度肯定。

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