買5箱雪蓮！大媽75天後大鬧攤位「喊不新鮮想退貨」　爸媽無奈妥協...他不捨

▲雪蓮長得有點像地瓜 。（示意圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「我家人做生意都是老老實實，真不曉得為什麼會遇到這麼可惡的人。」一名網友在臉書上替爸媽喊冤，原來他們家近日遇到奧客，對方竟在交易後的2個半月說他們賣的雪蓮不新鮮，要求退貨，沒有達成目的就在現場大吵大鬧，逼得他們最後只好妥協。

一名網友近日私訊「爆料公社」粉專揭開奧客的誇張行徑，他表示父母平時都在公園擺攤做點小生意糊口，攤子上有賣地瓜、紅薯餅及雪蓮。他表示，大約在2個半月前，一名年約50歲的婦人天天都會經過他們攤位，說要試吃雪蓮，幾次之後也說想買一些拿去賣給親朋好友，問原PO爸媽「能否算批發價就好」。

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原PO父母看大媽常常到公園散步，基於「敦親睦鄰」的心態，即便批發價利潤微薄，仍二話不說就答應，開了5小時的車到山上載了5箱雪蓮來賣。原PO說，他們交貨時有提醒客人「雪蓮最多只能放2個月，且最好置於陰涼處，才比較新鮮好吃。」

沒想到過了2個多月後，大媽今（1日）竟然出現怒罵了原PO家人30分鐘，指控雪蓮不新鮮、想要退貨。原PO說，當下家人就有告訴對方，倘若商品真的不新鮮，應該更早之前就應該會發現，他們也絕對願意退費或是更換，「但是都過那麼久了，食物安全考量你現在說要退，真的很沒道理。」

▲客人沒退到錢就不罷休。（示意圖／本報資料照）

怎料客人仍然理直氣壯地在攤位前說些難聽話，不甘家人被欺負的原PO雖然想要上前理論，卻被媽媽攔阻。媽媽認為畢竟每天都要做生意，若能不要跟別人結怨，就盡量好好處理；最後他們也決定自認倒楣、退錢給對方。

「更誇張的是，她竟然叫我家人生意不要做了，開車載她回家搬雪蓮！」原PO表示，大媽看他們客人一直上門，應該是等不及了，隨後便自行坐計程車回家搬雪蓮。然而鬧劇還沒因此落幕，原PO說，當初他們賣出去的雪蓮一箱是30斤，大媽放了2個半月，水分難免會流失，他們一秤發現只有24斤，表示只能按斤退費，卻又再度引來婦人罵聲，直指他們是黑心商人、沒良心。

▲原PO不捨父母受委屈。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO無奈指出，由於大媽不停飆罵，已經造成他們和其他客人的困擾，迫於無奈還是只能退全額給對方。「真的好捨不得！」原PO感嘆，大媽自己賣不完吃不完，75天後竟要他們全額負責，實在是很沒有道理，父母明明老實做生意，卻被這樣欺負，他實在很想替父母討一個公道，「真不曉得為什麼會遇到這麼可惡的人......。」

網友們看完紛紛怒譙「以為是好市多嗎」、「他就是吃定你們是生意人以和為貴，才會如此吃定你們」、「當下應該報警」、「比扯鈴還扯」、「不該姑息他的」。

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