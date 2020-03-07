植樹贈苗抗疫一起來！台東森活市集抒發民眾防疫緊繃情緒

▲▼民眾熱情參與植樹活動同時也排隊領取苗木。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東森林公園由7日舉辦了一場區域植護樹及森活市集，難得的陽光、戶外涼風及輕鬆的音樂表演，要讓台東縣的民眾在緊張防疫之餘也能走出戶外曬曬陽光殺菌、也抒發心中緊繃的情緒。

活動由台東的大家長縣長饒慶鈴及林管處劉瓊蓮處長致詞，並為贈送苗木揭開序幕，雖然是戶外空曠場域，主辦單位也準備酒精及抗菌洗手乳供參與攤商及民眾消毒、洗手，並於活動場域進行防疫宣導：戴口罩、多洗手。

▲主辦單位也準備酒精及抗菌洗手乳供參與攤商及民眾消毒、洗手。

大家一起齊心種下了450株苗木，包括：大葉山欖、無患子、樟樹等原生樹種，並特別融入護樹精神在植樹活動當中，如移除石塊、施肥及支架固定，都由植樹者親自完成。現場並由林管處人員以相思樹進行護樹修枝示範。

▲▼表演團體為參與民眾疏解防疫緊繃心情。

現場市集有近90個攤位，午後也有音樂團體表演，有來自台南的「聲耕薩克斯風重奏團」、「台東回響樂團弦樂五重奏」、「利嘉部落」及「東海岸爵士樂團」，表演者帶來輕鬆舒服的演奏及歌舞表演，在熱情的艷陽、美好的音樂放送下，民眾們徜徉在森林公園開闊的環境，享受了一天抒懷又健康的週末時光，在防疫緊繃的時刻，帶來輕鬆的心情。

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