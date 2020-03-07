校園防疫再優化 62位教師現場製作紅外線熱像儀2.0

▲教師自製紅外線熱像儀。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

樟樹國際實中、新北高工與鶯歌工商運用技職專業知識及技術共同開發「紅外線熱像儀–跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」，於昨日在辦理教師研習，不僅將紅外線熱像儀程式優化推出2.0版，更將專業技術成果分享給新北高國中小學校教師，62位教師共同現場完成31套紅外線熱像儀，讓防疫3級防護再加一。

教育局長張明文表示，新北市校園推動三級防護策略，包括在家先由家長量體溫、進校量體溫、到校後隨時監測教職員工生健康情形，落實健康五原則，量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不到校等，並掌握所有人員的出缺勤狀況，本次教師共備完成「紅外線熱像儀–跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」，是增加防疫的尖兵利器。

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▲教師參與自製紅外線熱像儀研習活動。（圖／新北市教育局提供）

新北高工主任陳錫齡表示，本套系統為了方便各校使用不斷優化程式，更利用跨校跨群科教師團隊，進行討論修正及改進，目前已完成軟體整合更新為2.0版，功能不僅有擷取影像、web網頁顯示、App速度提升，操作介面更方便學校結合行動裝置，進行校園健康管理。

▲ 62位教師現場製作紅外線熱像儀2.0。（圖／新北市教育局提供）

參與研發的學生吳秉宸提到，在實際的生活情境中面對問題，藉由系統思考進行研發與跨校跨領域的溝通互動，體會到團隊合作與「共好」的重要性，不但讓自己的專業技能有所提升，更有滿滿的熱忱與成就感，貢獻自己的專業技能回饋於社會。

新北高工林恭煌校長也說，本次與樟樹國際實中、鶯歌工商共同開發紅外線熱像儀，正是十二年國教新課綱，以學生為主體、跨域整合、落實社會行動解決真實問題的最佳典範。

負責規劃本次紅外線測像儀的樟樹國際實中陳浩然校長說道，培養學生跨校跨域合作進行創新，除了展現專業技能、動手實做、共同解決的能力，更讓師生親身體會新北市技職教育「務實致用」的能量，同時為世界防疫工作盡一份心力。

▲張明文感謝教師一同為防疫盡心力。（圖／新北市教育局提供）