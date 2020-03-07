買飯糰提醒店家「別徒手做餐」！　她下秒撞見「崩潰一幕」無言：該吃嗎

▲女網友買飯糰撞見可怕一幕 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

現在正值疫情延燒時期，政府不斷宣導民眾要勤洗手抗疫，然而就有網友抱怨，有店家用戴了戒指的「素手」捏飯糰，還一下收錢一下摸食物，讓目擊一切的她覺得崩潰。貼文一出，網友們都勸她「還是別吃為妙」。

「是我有潔癖嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示今日在某車站對面等買飯糰時，新手店員疑似飯量抓太多，一旁的大姐就直接赤手把一坨飯捏回大鍋裡，隨後還拿取油條包到飯裡，「沒有戴手套、還戴滿戒指的素手！」

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原PO目擊這一幕後傻眼了，等到店家開始做她的餐時，她便出聲告訴對方「可以不要用手摸食物嗎？這個時期很敏感。」大姐聽完就把飯糰丟給新手做，新手店員則是默默戴上塑膠手套。然而大姐下秒向她收取費用，手摸了零錢後又摸摸食物，讓原PO拿到飯糰後超猶豫「到底該不該吃」？

▲手部細菌多，進食前最好一定要洗手，也盡量避免用手碰食物。（圖／Unsplash）

原PO說，她自己也很愛做吃的，為此還想起以前師傅叮囑過她「料理好不好吃是技術，衛不衛生是道德。」她認為，雖然外食本就難以確實符合衛生標準，但若真的太誇張她也無法接受。

文章曝光後，眾人紛紛勸她「既然已經看到了就別吃」，萬一真的吃出問題會很麻煩，「我家這裡包潤餅的也是，用手抓高麗菜丟下去燙，然後手抓抹布東擦西擦，再包潤餅收錢找錢」、「我看到就沒辦法了，拒絕往來戶」、「就算不是非常時期也不行啊」、「我看過抓頭髮後捏麵糰的」。

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