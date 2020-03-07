日本網民讚爆唐鳳！旅台日人揭原因：我們的IT大臣「程度太低了」

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣的防範新冠肺炎疫情的舉措，受到日本民眾點讚，其中數位政委唐鳳更是大受歡迎。旅居台灣超20年的日本作家、占卜師與網紅的渡邊裕美，近日在的YouTube影片中，點出台日IT大臣的實力差距，稱唐鳳之所以大受推崇，除了本身非常優秀外，也是因為日本的IT大臣「太老、程度又太低了！」

渡邊裕美在新影片中指出，日本政府應對在疫情中的反應，真的是太糟糕了，相較之下台灣真的是做的太好了，所以又讓更多的日本人對台灣的政策感到羨慕；「台灣好棒」、「日本也學學台灣」這樣的話題，近日在日本媒體和SNS（社群平台）上都掀起熱潮。

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▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者林敬旻攝）

「日本的媒體報導，台灣的政策會這麼優秀，是因為IT大臣是很厲害的人」，渡邊裕美指出，唐鳳近日在日本真的超受歡迎，譬如她是「IQ180天才」、「做出口罩地圖」、「跨性別者」、「國中肄業」等議題，都引發熱烈討論，「連我80歲的媽媽，也知道台灣的IT大臣很厲害。」

渡邊裕美認為，唐鳳之所在日本爆紅，除了本身就很優秀之外，另一個原因就是現任日本科學技術兼IT大臣的竹本直一，程度實在太低了！她說，竹本上任時的年齡是78歲，雖不該以年齡評斷一切，但這年紀「不會太大了嗎？」尤其IT產業進化非常快，讓她不禁質疑，他是否應付的來。

▲日本IT大臣竹本直一。（圖／翻攝自臉書／衆議院議員 竹本直一）

她更指出，據說竹本會被選上大臣的理由，竟是「會用智慧型手機在SNS上投稿！」而竹本大臣的官網曾一度無法進入，理由是網站功能變數名稱在幾個月前就被凍結了，「一個連自己的網站都無法管理的人，卻身兼管理國家IT政策的重任，簡直是在開玩笑！」

除了竹本，渡邊裕美表示，另外前任IT大臣櫻田竟然說過，「我從來沒有自己用過電腦」，甚至在國會中被質詢時，還搞不清楚什麼是USB，他當時說「我聽說用USB的時候，好像要把它插進洞裡，但詳細的內容我不太清楚，還請專家來回答」。

「很難以置信吧？」渡邊裕美無奈表示，這真的是日本非常丟臉的事，也是為什麼日本人會羨慕台灣有唐鳳，但就算其實就算日本出了如唐鳳這樣的人，政府也沒推他當大臣的肚量。