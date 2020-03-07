武漢「監獄、養老院」等地爆感染！　累計確診達1795人

▲武漢監獄接連爆出獄內感染、受刑人突破封城等事件，多名相關官員因此被撤職。（圖／翻攝北京日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在擴散，最新數據顯示，截至3月5日，武漢市內監獄、公安看守所、未成年犯管教所、養老院、福利院、精神病院等特殊場所累計確診1795人、疑似164人。對此，中央指導組副組長陳一新指出，武漢有關單位把特殊場所疫情防控，作為近期重中之重來抓，總的情況是好的，但仍存在不少薄弱環節。

▲武漢女子監獄內部情況。（圖／翻攝自湖北衛視）

根據大陸政法委今（7）日通報內容，陳一新6日到武漢監獄、公安看守所、戒毒所、未成年犯管教所、養老院等特殊場所，督導疫情防控工作落實情況。他表示，當前武漢疫情防控形勢持續向好，武漢保衛戰進入「決戰決勝」新階段，但武漢疫情防控任務依然艱鉅繁重，特別是特殊場所疫情防控還潛藏風險。

陳一新指出，湖北省武漢市有關單位把特殊場所疫情防控作為近期重中之重來抓，總的情況是好的，但仍存在不少薄弱環節，特別是武漢市女子監獄因管理失責，導致已確診刑滿釋放人員黃某英離漢赴京，造成重大風險，迫切需要汲取教訓、引以為戒。

3月6日0—24時，大陸新增確診病例99例，新增死亡病例28例（湖北28例），新增疑似病例99例；現有確診22177例（其中重症病例5489例），累計治愈出院病例55404例，累計死亡病例3070例，累計報告確診病例80651例，現有疑似病例502例。