陳建仁算給你看「隔離很重要」　1人感染傳10次6萬人中鏢

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情遍布全球，政府嚴加實施隔離政策，避免病毒擴散率提高。對此，陳建仁副總統在臉書向居家隔離的無名英雄致敬，並以祖孫對話的方式談談「隔離」的重要性，用數學計算若沒有實施隔離措施，感染人數將高達近6萬人。

陳建仁表示，由於武漢肺炎輕症也會感染，很可惜人傳人的證據一直被隱匿，才導致一發不可收拾！疾管署早在去年12月31日就發佈新聞、提出警訊，也加緊以可能人傳人的設想作好防範措施。台灣才能夠面對險峻的挑戰而防疫得當，洞燭機先是最佳保證！

陳建仁以祖孫對話的方式，談談隔離對防堵疫情擴散的效果，如果三個被感染的同學都不隔離，傳到第10次，就會有將近六萬人被感染而且會散播疾病；三個隔離一個，第10次會有一千多人；三個隔離兩個，第10遍只有一個人！如果三個都被隔離，當然就沒有人會被感染了！

陳建仁指出，真實的傳染動力學，相當複雜而有趣，還必需考慮到重覆感染、超級傳播者、群聚效應等因素，但是，隔離與檢疫是傳染病的重要防制對策，倒是已有兩千年以上的歷史！

陳建仁強調，隔離確實很有助於防疫，讓我們大家一起感謝所有遵守居家隔離、居家檢疫、自主健康管理規定的「無名英雄們」，您們的犧牲小我，讓全民更平安！

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！