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西門慶與賈寶玉都有「雙性戀傾向」　《金瓶梅》影響百年後《紅樓夢》男男戀

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▲現代西門慶？嬸姪通姦想「再婚」　合謀用老鼠藥毒殺叔父（圖／翻攝自恨鎖金瓶劇照／百度百科）

▲西門慶不只愛女色，可能還有雙性戀傾向。（示意圖／翻攝自恨鎖金瓶劇照／百度百科）

文／蔡詩萍

摘自／有鹿文化《金瓶本色

從《紅樓夢》回溯《金瓶梅》，非常有意思的一段前後跨越一百多年的聯繫，是什麼呢？當然，你可以說，是《金瓶梅》對《紅樓夢》的啟發。這啟發，層面很多，值得細細去爬梳、去分解。

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但我更好奇的是，以西門慶之粗魯，以賈寶玉之秀美，何以他們都有相同，或相近的一種嗜好，或習性呢？哪一種？你一定會急著問。畢竟，賈寶玉何其迷人！而西門慶何其之令人噁心啊！不是嗎？

他們二人，跨越一百多年，時空環境完全不同，連朝代都從「大明王朝」，轉成「大清帝國」，但他們始終有著一種非常奇特的，嗯，沒錯，雙性戀的傾向！

你一定哇哇大叫！怎麼可能，賈寶玉耶！西門慶哦！差很多耶！

我知道他們兩人差很多。如果時空交錯讓他兩人相遇，我想，以賈寶玉之性靈孤僻，以西門慶之粗鄙世俗，他們兩人肯定無法成為好友、成為麻吉！即使他們都有雙性戀的傾向。

不過話又說回來了，若論粗鄙不堪，薛寶釵的哥哥，薛蟠，亦極其粗鄙啊！可他們還是成為酒友，成為常常聚會的兄弟啊！好，這不是重點。公子哥兒嘛，吃吃喝喝，交情難說。

我要談的是，我讀《紅樓夢》時，注意到不管是含情脈脈的賈寶玉，還是粗俗不堪的薛蟠，他們都以不同的方式，表達了對俊美男性的痴迷。但你不能說他們是同性戀，因為他們愛女人的部分，仍舊占了他們感情世界的絕大比例。

賈寶玉與秦鍾初相見，彼此便深深為對方的美風儀傾倒。這裡面就有濃濃的情意在。曹雪芹厲害，他不明說，卻透過金榮的搬弄是非，硬鬧出一場學堂裡的亂鬥，來凸顯在旁人眼裡，賈寶玉與秦鍾「搞曖昧」的關係。

不只斯文的賈寶玉，對秀美性靈的秦鍾如此，即便你以為粗鄙的薛蟠，也可以為了英挺、俊秀的柳湘蓮，在誤以為他是風月子弟的情況下，再三言語挑逗，最後被生氣了的柳湘蓮，哄騙到荒郊野外，痛打一頓！那橋段令人發噱！

但，你能說賈寶玉是同性戀者嗎？你能說薛蟠，是同性戀者嗎？恐怕不能。不過，在《紅樓夢》裡，男男互有好感，男男甚至發展出親密的關係，並不稀奇。

我們或者可從兩個層面去解析。第一，在賈寶玉的眼裡，女人是細緻的性別，男人則相對粗糙。但若男人帶著女性氣質，則他亦可成為親近的對象，例如：秦鍾之於賈寶玉，蔣玉函之於賈寶玉。第二，在薛蟠的例子裡，薛蟠粗鄙、好色，卻同時也對俊美之男子有抱持狎昵之心，可那純粹是肉慾的。

於是，《紅樓夢》裡，男色之於男人，被區分成「情與慾」兩塊。那《金瓶梅》裡，西門慶又如何呢？西門慶到底對女人抱持怎樣的愛情觀？很難講。他對每個他想「上」的女子，從來沒有從「愛」的角度出發。

大娘子吳月娘是明媒正娶，那年代無從自由戀愛，從婚後的互動來推敲，西門慶對她仍是敬重多於愛戀。其他的小妾，以及把也把不完的女人，西門慶給我們的印象，亦多屬於「以小弟弟的本能反應」做為選擇標準。

我原本以為，這麼一個「唯性愛論」取向的男人，「應該」不會對「男色」有慾念吧？但，我錯了。

小說發展至第三十四回，西門慶的「男色之好」終於露餡了。要仔細看好這一段文字，因為三百多年後，精神分析的大家佛洛伊德，他的理論會給它很深入的解析。

話說西門慶回府後，更衣，呷了茶，查看柬帖，書童在一旁伺候。因書童之前讓六娘李瓶兒賞了酒，因而面帶紅色。

「西門慶見他吃了酒，臉上透出紅白來，紅馥馥唇兒，露著一口糯粳牙兒，如何不愛？於是淫心輒起，摟在懷裡，兩個親嘴砸舌頭。那小郎口噙香茶桂花餅，身上薰的噴鼻香。西門慶用手撩起他衣服，褪了花袴兒，摸弄他屁股。因囑咐他：『少要吃酒，只怕糟了臉。』書童道：『爹吩咐，小的知道。』兩個在屋裡，正做一處。」

他們主僕兩個男人，在屋裡幹嘛呢？作者是透過另外一位小廝，讓我們窺視全貌的。小廝平安兒因有訪客送帖，進到園內，問守在屋外的畫童兒，主人呢？畫童兒指指屋內，「那平安就知西門慶與書童幹那不急的事。」於是他悄悄走到窗下偷聽，只聽見裡邊氣呼呼，西門慶叫道：「我的兒，把身子掉正著，休要動！」然後，就半日沒聽見動靜了。

就沒動靜了嗎？當然不是。《金瓶梅》很技巧的，把這段落，繼續延伸到下一回，還發展成潘金蓮跟小廝書童兒的「爭風吃醋」。

那平安後來把這事添油加醋的告訴潘金蓮，潘金蓮氣得齜牙裂嘴。把她對李瓶兒生兒子受寵，以及西門慶另外搞上書童兒的事，帳一併算上。

平安把潘金蓮當靠山，出賣西門慶與書童兒的勾搭。而書童兒則仗著西門慶的寵愛，回頭向西門慶撒嬌告狀，結果換得西門慶藉故「拶指」五十下（就是電影《滿清十大酷刑》裡，把十隻手指套進刑具，然後兩旁用力拉扯那種用刑！）；這還不夠，再繼續杖打二十棍。打得平安皮開肉綻，鬼叫連連。

這西門慶氣還未消，又把畫童兒也給「拶他一拶子」，拶得他也殺豬似的怪叫！這幾段是不是有趣？

西門慶脾氣儘管不是很好，但他對幾個妻妾，對他上床的女人，也很少會動手動腳。他曾把潘金蓮扒光衣服，痛打一頓，那是因為他聽說潘金蓮跟小廝琴童兒私通。可他耳根子軟，打過後聽信了潘金蓮的矢口否認很快也便過眼雲煙了。

以後他固然多次厭惡潘金蓮的愛搬弄是非，不過多半都是一笑置之，不以為意。像這次這樣，因為潘金蓮吃他跟小廝書童兒的醋，而痛扁告密的平安，的確是很罕見！

但，西門慶更愛男色嗎？證據不足以證明。但我摘錄的文字，很充分的印證了佛洛伊德在三百多年後，在他的《性學三論》裡，對雙性戀傾向所做的有意思的分析。

西門慶愛「上」的男子，都是年輕的小廝，在書童兒之後，類似的場景還會再出現，顯見西門慶的「好男色」，雖然沒有超越他「好女色」的比重，但也不是偶一為之的。這些男色，均屬青少年，以現在的語言，就是「幼齒仔」！且他們多半長得唇紅齒白，偏向女性氣質，或者說，由於還幼齒，其實偏向於中性。且不是小廝，便是唱戲的旦角。這書童兒無疑便是兩者合一的化身，難怪他在西門慶面前紅！

他除了平日裝扮幼齒可愛外，他會唱曲，書中有一段，西門慶的清客之一，應伯爵，一日在西門府應酬，喝了酒，要書童兒妝扮花旦唱幾首曲助興。西門慶並無不悅，遂叫書童兒去後院那湊齊了銀簪子、梳背兒（靠背）、仙子兒（像仙女的首飾）、墜子、大紅對衿絹衫兒、綠重絹裙子、紫銷金箍兒，還要了脂粉，「在書房裡搽抹起來，儼然就是個女子，打扮的甚是嬌娜。走在席邊，雙手先遞上一杯與應伯爵，頓開喉音，在旁唱〈玉芙蓉〉⋯⋯」

我不厭其煩，引述這一大段，很重要。作者讓我們的眼睛彷彿跟著侯孝賢導演的鏡頭走。從清客與西門慶的互動，可看出這應伯爵在西門慶眼裡要比其他清客分量為重，他才敢稍微放肆。但這也是伏筆，因為之後西門慶暴卒，正是這應伯爵「翻臉不認人」！

西門慶顯然非常疼愛書童兒，才願意讓他跟著自己宴客，且不吝於讓他於眾人面前換裝表演，這心理，基本上是把書童兒當成自己值得驕傲展示的資產。

更可以進一步注意的，是當時晚明時節也很顯然，在男人們飲酒作樂、觥籌交錯的場子，妓女陪笑助興固然很普遍，但即使有俊美、幼齒之少年陪侍，亦不是什麼有害風雅的事！

晚明到清朝，《金瓶梅》到《紅樓夢》，「男性之美」或「男性之媚」，竟也在女子爭奇鬥豔之中，微妙的扮演一定的分量，甚至讓潘金蓮這等美女都深深嫉妒。

你能說西門慶、賈寶玉，是同性戀者，或同性戀傾向嗎？正因為，從這兩本巨著裡，我們不時發現「同性戀愛／性愛」的場面，而時人亦似乎多不以為忤，這才是有意思之處。

賈寶玉有同性之「情愛」，卻沒見同性之「性愛」！
西門慶有同性之「性愛」，卻難說有同性之「情愛」！
似乎使問題變得複雜。

我們來看看開啟這問題研究的大師級人物，他怎麼說？佛洛伊德是這麼解析「雙性戀」傾向的。

他視之為是「性倒錯」。完全倒錯者，自然是徹底的同性戀者。雙棲性倒錯者，則性對象可以是異性，可以是同性。偶然性倒錯者，是在特定條件下，如軍隊、女校、監獄等環境裡，才出現。

但佛洛伊德的高明是，他很早便提醒世人，這「性倒錯十分常見，它總會在古老氏族的文明發展到一定高度時出現，並具有很重要的功能意義。」因而何須大驚小怪！

他尤其具啟發性的觀察是，針對我引述的西門慶與他的小廝書童兒的關係那一大段。

他說：「許多男性性倒錯者身上依然保留著男性的心理特徵，他們本身沒有太多異性的第二性徵，甚至更願意在性對象身上找尋女性的心理特徵。」

懂了嗎？這就破解了，書童兒的幼齒、女性魅力的關鍵，以及他裝扮花旦唱曲的吸引力了。

佛洛伊德繼續說：「如果不是這樣的話，那就很難解釋為什麼無論是今天還是過去，一些專為男性性倒錯服務的男性性工作者，從裡到外都要模仿女性的穿著和舉止。一如古希臘文化裡，最強壯的人常常也是性倒錯者，他們喜歡某個男孩，顯然並不是因為其身上的男性特徵，而是因為他長得像女性。身上也具有部分女性氣質。他們害羞、拘謹、無知和嬌弱，點燃了這些壯漢的愛慾。」

三百多年後，佛洛伊德的解析，有沒有讓我們驚歎他的洞察力之深之微呢？從西門慶到賈寶玉，一粗魯一秀美，但他們的男人之愛，你該怎麼看待呢？

當然，這裡面，有複雜的人際，有尊卑的階級，也有你歡我愛的糾結。不過話又說回來，即使異性戀之間，又何嘗不是呢？

難怪潘金蓮要嫉妒啊，但話說回來，書童兒跟西門慶撒嬌告狀那一幕，多嬌媚啊！讓我們再回頭看看，那段畫面。

西門慶「用手摟在懷裡，一手捧著他的臉兒。西門慶吐舌頭，那小郎口裡噙著鳳香餅兒，遞與他。下邊又替他弄玉莖。西門慶問道：『我兒，外邊沒人欺負你？』那小廝乘機就說：『小的有樁事，不是爹問，小的不敢說。』西門慶道：『你說不妨。』」於是，書童兒便添油加醋，一番訴苦啦⋯⋯

有趣吧？是不是太有趣啦！

▲▼ 《金瓶梅》被詆毀原因不只是淫蕩！蔡詩萍《金瓶本色》：我們都委屈了「蘭陵笑笑生」。（圖／有鹿文化提供）

★本文摘自有鹿文化出版《金平本色：你愛的是耽溺，還是沉淪》，作者蔡詩萍，原文標題「雖是一部淫書，卻也呼應了之後《紅樓夢》裡男男之愛的前奏曲——從西門慶到賈寶玉，男人之美男人之媚」。

自古以來，《金瓶梅》總被認為是一部由「西門慶與他的六個妻妾」所構成的淫蕩小說，早了《紅樓夢》、《儒林外史》一百多年，地位始終低於四大古典名著。作者名喚「蘭陵笑笑生」，真實身分、生卒年不詳⋯⋯

不！別再誤會《金瓶梅》了！它可是第一部開創小人物小日常題材的小說，讓中華民族的情慾書寫遙遙領先日本浮世繪、歐美色情產業，影響晚出一百年的《紅樓夢》男男之愛，更藉人類的「淫聲穢語」暗諷了一個朝代終將邁至滅亡的醜態。

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