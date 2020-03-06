花蓮尚志橋修復超前　重型支撐架頂昇更換支承墊工法國內罕見

▲▼重型支撐架頂昇橋面的工法在國內相當罕見且也是非常危險。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市尚志橋因0206地震受損，去年12月1日封橋並進入修復工程，由於以重型支撐架將橋面頂昇並更換支承墊的工法為國內少見，營建署北工組特地派員到場觀摩紀錄，未來將做為相關工程的重要參考。





魏嘉賢6日偕同主任秘書翁美華與建設課長徐國城等人到尚志橋施工場地現勘，由於以重型支撐架將橋面頂昇並更換支承墊的工法在國內少見，營建署北區工程處北工組副組長蘇建隆等人也特地到場觀摩及紀錄，現場由隆成工程顧問有限公司監造技師游行健說明。

橋樑修繕工程是相當複雜的，以尚志橋為例，施工單位由於沒有當初的設計圖，必須依據公路總局的標準作法，透過國家實驗研究院國家地震工程研究中心以3D掃瞄探測，將整座橋樑的鋼筋數及結構和損害情況的數據拼結成為完整畫面，做為修繕時的參考，而在修繕過程裡，必須將橋面頂起後才能確認損害程度，因此在施工過程裡得以重型支撐架把橋面頂昇後再更換支承墊，這項工法為國內少見，包括營建署及相關橋樑工程業界對這項工程都相當重視。





魏嘉賢表示，尚志橋預計在六月底完工，目前施工進度75.11％，比原定進度53.57％超前21.54％，若無不可抗力天候或其他因素之狀況發生，應可在今年六月底完工，讓用路人有一座安全的橋樑可以通行。

▲花蓮市長魏嘉賢偕同到尚志橋施工場地現勘，營建署人員也到場觀摩及紀錄。

游行健監造技師表示，有關以重型支撐架頂昇橋面並更換支承墊的工法，事前均必須詳細規劃，包括確認圖說、現場橋梁頂昇及位移工項目的範圍與數量，另外還要計算各跨橋樑載重，以及詳細計算重型架結構支撐橋樑頂昇的重量。游行健指出，現場組裝可以支撐200噸的千斤頂總計有十六組，運用千斤頂的平均油壓力將橋樑提升離橋墩十二公分後再將已老化或變形的防震支承墊更換，全部所需更換的支承墊總計有八十個。尚志橋總計有五座跨橋樑，目前已完成四座跨橋樑，6日正在執行頂昇的是位於忠烈祠旁最後一座跨橋樑。



營建署北區工程處北工組副組長蘇建隆表示，以重型支撐架來頂昇橋面的工法在國內相當罕見且也是非常危險的，站在營建署立場，不希望再發生強震造成橋樑道路等公共設施的損害，但此一工法的經驗可以做為未來相關案例的參考，因此這次特地來到花蓮，希望能了解整個工法的進行與細節。

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