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傳收聖誕卡暗示「劫獄」　梁天琦被轉至重犯牢房

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▲香港新界東補選、本土民主前線候選人梁天琦。（圖／翻攝自臉書）

▲梁天琦。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社記者張謙香港6日電

據報導，在囚的香港本土民主前線前發言人梁天琦近日被轉到重刑犯牢房，原因可能是獄方發現寄給他的信件中，有涉及「劫獄」字句的內容。

梁天琦被視為本土主義者，2016年2月參與「旺角騷亂」而被判刑6年，正在離島大嶼山石壁監獄服刑。星島日報今天在報導中表示，一個多月前，梁天琦突然被調到同一監獄、但屬於最高級別的甲類囚犯綜合大樓監倉，裡面高度設防，獄友絕大部分是極度重犯。

報導引述消息指出，梁天琦被調倉，原因可能是管理囚犯的懲教署查到寄給他的聖誕卡中，有提及「劫獄 」字句。據報導，去年底，「反送中」的泛民人士發起向在囚的反修例（逃犯條例）示威者及「旺角騷亂」參與者寄送聖誕卡。

激進政治團體熱血公民的立法會議員鄭松泰昨天在社群媒體發文表示，一名在囚人士在聖誕期間收到許多書信及聖誕卡，其中可能涉及一些敏感內容，包括「可能有人暗示說要劫獄」。但鄭松泰表示，也可能是「署方玩嘢（製造事端） 小題大做」，最終導致這名在囚人士被調倉。

報導表示，鄭松泰所指的在囚人士就是梁天琦。據說，目前梁天琦所在的牢房，內裏重門深鎖，設有錄影監控。但報導同時引述退休資深懲教保安組人員分析，相信梁天琦被調倉與聖誕卡事件無關，主要是懲教署有實質的保安理由，才會作出調倉安排。

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