打籃球看一眼！　13歲男童遭棍毆「煙燙身體」...兩15歲少年落網

▲香港13歲男童因打籃球起糾紛，遭到暴打渾身是傷。（圖／香港01授權提供，下同）

文／香港01

《香港01》今日（3日）獨家報導，屯門安定邨商場平台上周六（2月29日）發生「牛丸事件2.0」，一名13歲男童疑被童黨毒打至遍體鱗傷，甚至遭奪去現金，男童同日由家人陪同下報案，其後送院治理。屯門警區反三合會行動組經深入調查後，今日晚上8時許在區內，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕兩名15歲少年，其中一人亦涉嫌勒索。



「牛丸事件2.0」揭發屯門安定邨商場平台淪童黨「私刑場」。警方表示，2月29日下午3時50分，一名13歲受害男童在屯門安定邨商場平台被人指責其眼神挑釁，疑遭兩名15歲男童及數名年約14至18歲男子以拳腳襲擊，其中一名男童疑向受害人勒索金錢，亦有人懷疑偷取少量金錢。受害男童身體多處受傷，清醒被送往屯門醫院治理。

其中一人涉嫌勒索

案件交由屯門警區反三合會行動組人員跟進調查，警方經深入調查後，今日（3日）晚上約8時，在屯門區以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕兩名15歲男童，其中一人亦涉嫌勒索，兩人現正被扣留調查。



安定邨平台短期兩宗欺凌

屯門安定邨短期內同一地點有兩宗青少年遭欺凌事件，《香港01》昨日接獲讀者李先生求助，指其13歲表弟阿J（化名）上周六在安定邨籃球場因打球與人結怨後，遭至少10名童黨押到安定邨商場天台「暗角」，即「牛丸」結黨毒打少女的現場，阿J隨即被人搶去財物，繼而遭多人圍毆，期間有人手持鐵通猛力毆打、狂踩頭部及背部，甚至用燃燒的煙頭「辣」其身體，虐打期間有2名同黨用手機拍片，亦有人圍觀嘲笑。

而在上月25日，網上瘋傳一條4分鐘短片，綽號「牛丸」的17歲少女與一名15歲少女於屯門安定邨商場天台結黨欺凌，短片中一名15歲少女慘遭掌摑32巴掌及16度拳打腳踢，更被人扯起裙子拍攝私處。警方經調查後，相信案件於今年初發生，當中涉及感情糾紛，早前在屯門區內以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕2名涉案少女。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

►戴口罩也要記得保養