新冠肺炎大學停課標準「2人↑就掰掰」　台大副教授點名學校：這些都剉咧等！

▲台大化學系副教授徐丞志認為，以教育部公布的停課標準，大學校很容易就達標。（圖／翻攝徐丞志臉書）

記者張靖榕／綜合報導

為防止新冠肺炎（COVID-19）進一步擴散，教育部20日公布各級學校停課準，不論學校人數多少，「只要有兩名學生或教職員被確診，學校就得停課。」日前因預測疫情爆發趨勢登上英國《經濟學人》的台大化學系副教授徐丞志表示，同樣的算法對大學校而言，更容易達標，「台大、淡江、文化都剉著等！」

依據教育部公布的停課標準，大專院校除報經教育部專案核准外，都依照3點原則辦理，包括只要1位師生被列為確定病例，有該師生的課程一律停課；2位以上中鏢，全校（區）停課；前2點原則依中央流行疫情指揮中心的最新指示適當調整。

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徐丞志在臉書貼文表示，台大有3萬多名學生，加老師就約4萬人，佔全國人口數0.2％，「如果不幸的新冠肺炎流感化，那全台灣若有 1000 人感染並確診，按照比例算起來台大就要準備停課了！」

徐丞志指出從地圖上看，病毒實際是以熱點分布，因此出現第一例，第二例跟著出現的機率就會大幅度增高，而且台北染病機率遠高於非都會區，「公館又是台北的交通要衝」，多種因素綜合下來，台大要停課不用等到台灣出現第1000例確診。

「深深覺得台大會是全台灣第一間因為 COVID-19 確診數達標而停課的學校」，徐丞志有些擔心，「希望衛福部能頂住啊」！