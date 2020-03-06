台東部落食尚店家甄選15日前受理報名　最高可獲50萬元獎勵金

▲ 台東部落食尚店家甄選3月15日前受理報名，最高可獲50萬元獎勵金。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



台東縣政府大力推動「台東部落食尚計畫」今年已進入第2年，店家甄選已開始受理報名，即將於3月15日截止，縣府原民處表示，今年計畫推動的對象鎖定縱谷地區及台東市區周邊鄉鎮及離島的蘭嶼鄉，預計甄選10個店家輔導，並擇優選出5家亮點業者，獲選店家不僅有專業輔導資源助挹注，每個店家可獲空間硬體改造獎勵金最高可達50萬元。

原民處指出，「台東部落食尚計畫」是以3年分區分階段方式進行輔導，108年完成海岸線及南迴線鄉鎮甄選，共有11家業者參與計畫推廣，導入設計、美學，強化環境永續理念，共同培力部落產業。今年度甄選區域為縱谷平原的關山鎮、鹿野鄉、池上鄉、延平鄉、海端鄉，與台東市、卑南鄉及蘭嶼鄉，歡迎各部落的食尚經營者，一起參與計畫，共築台東部落亮點。

原民處長方銘總強調，原住民豐富的美食文化猶如帶動部落產能的發電機，期待藉由原住民美食的能量，推展台東部落經濟產業，同時將部落食尚的生活態度分享出去。飲食是一種文化的表現，而文化會隨著時間及環境推移，原住民部落的傳統食材在現代社會中，雖受到外來飲食文化的衝擊，但傳統原住民食材正以自然健康與大地共生的樣貌受到青睞，如同台東這片土地，蘊含多樣的族群與豐沛的文化內涵，令人嚮往。



►對抗病毒看這裡